Alertan de que Castelló es la capital valenciana que más comercio ha perdido "desde la llegada de Carrasco a la Alcaldía"

El grupo municipal de Compromís ha advertido de la grave situación que atraviesa el comercio de proximidad en la ciudad de Castelló tras conocer los datos del Informe de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana 2026-2027, elaborado por la Oficina PATECO para la Generalitat Valenciana, que sitúan a Castelló como la capital de provincia valenciana donde más se ha reducido el número de establecimientos comerciales entre los años 2023 y 2025.

Según el informe, la capital de la Plana ha perdido un 12,2% de sus locales comerciales en "solo" dos años, el peor registro entre las principales ciudades de la Comunitat Valenciana y muy por encima de los datos de Valencia o Alicante.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha asegurado que "entre los años 2023 y 2025, coincidiendo con el gobierno del Partido Popular de Begoña Carrasco, Castelló se ha convertido en la capital valenciana que más comercio ha perdido. Estamos hablando de la desaparición de más de uno de cada ocho establecimientos comerciales en solo dos años, un dato que debería preocupar a cualquier gobierno municipal".

Críticas a la situación

Garcia ha criticado que, ante esta situación, el gobierno local siga sin impulsar una política comercial ambiciosa. "Mientras el comercio de proximidad atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años, la señora Carrasco mantiene a un concejal de Comercio más preocupado por organizar actividades como el Día de la Suegra o los Tercios de Flandes que por desarrollar una estrategia solvente para defender el tejido comercial de la ciudad", ha afirmado.

El portavoz de Compromís considera que el comercio necesita "menos ocurrencias y más planificación". Por ello, ha recordado las medidas que la coalición ya propuso en el pleno municipal para reforzar el sector.

"Desde Compromís seguimos defendiendo que Castelló necesita una apuesta decidida por los bonos comerciales, con una dotación mínima de medio millón de euros, para que sirvan para atraer nuevos clientes al comercio local y no solo beneficien a los consumidores habituales. También es necesario que la plaza creada en la Concejalía de Comercio sea ocupada por un perfil técnico especializado en comercio y no por un técnico de administración general, así como elaborar, de una vez por todas, un verdadero plan estratégico de comercio que marque el futuro del sector más allá de actuaciones puntuales", ha señalado.

Garcia también ha insistido en la necesidad de facilitar el acceso al comercio del centro de la ciudad. "Seguimos reclamando medidas para que las personas que compren en el comercio local puedan disponer de aparcamiento gratuito o bonificado. Si queremos que el comercio sea competitivo frente a las grandes superficies y la compra por internet, el Ayuntamiento tiene que poner las cosas fáciles tanto a los comerciantes como a los clientes", ha explicado.

Para Compromís, los datos del informe evidencian que Castelló necesita "una política comercial seria, con objetivos a largo plazo y construida de la mano del sector". "El comercio local es un elemento fundamental para la vida de los barrios, genera empleo y da identidad a la ciudad. No podemos resignarnos a ver cómo cada vez bajan más persianas mientras el gobierno municipal se limita a hacer campañas de marketing sin afrontar los problemas estructurales que sufre el sector", ha concluido Garcia.