Planetario
Castelló ofrecerá cuatro talleres para niños el día del eclipse y es necesario inscribirse. Aquí te contamos en qué consistirán y dónde te puedes apuntar
Esta iniciativa infantil será gratuita y tendrá lugar durante la mañana del día 12 de agosto
Los niños de Castelló podrán participar, el día del eclipse (por la mañana), en cuatro talleres gratuitos que el Ayuntamiento ha organizado en el Planetario y para los que es necesario inscribirse en la web del Planetario con el fin de llevar un control del aforo, según ha explicado la concejala de Cultura, María España, quien ha confiado en cubrir todas las plazas y ha destacado que el Planetario se informará durante los días previos de todo lo referente a estos talleres y cómo llevar a cabo esta inscripción.
Así, uno de los talleres será Construye tu cámara estenopeica para el eclipse, que se desarrollará entre las 11.00 y las 12.30 horas en el exterior del Planetario, dirigido a familias con niños a partir de 6 años y permitirá a los participantes fabricar su propia cámara estenopeica para comprender cómo observar un eclipse solar de forma indirecta y completamente segura, descubriendo además los principios científicos que hacen posible este sencillo instrumento óptico. La playa situada frente a estas instalaciones acogerá el taller Sistema Solar el día del eclipse, que tendrá lugar de 11.00 a 12.00 horas y dirigido a niños a partir de 5 años.
Habrá otros dos talleres de Cohetes de Agua en los que han colaborado Arkadia Space, empresa castellonense referente en el sector aeroespacia y Space Camp Valencia. Están dirigidos a los castellonenses de entre 8 y 14 años. Estos talleres se desarrollarán en el campo de fútbol Javier Marquina en dos sesiones, de 11.00 a 12.15 horas y de 12.15 a 13.30 horas. A lo largo de ambos pases, los participantes construirán y lanzarán un total de 150 cohetes propulsados por agua y aire a presión, acercándose de forma práctica y divertida a algunos de los principios básicos de la ingeniería aeroespacial, como la presión, la estabilidad y el diseño aerodinámico.
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