Detenido en Castellón tras amenazar con un cuchillo en la Gran Vía

La Policía Local de Castelló detuvo el pasado sábado a un varón de 21 años como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, tras una intervención realizada en las inmediaciones de un establecimiento de ocio de la Gran Vía. La actuación policial permitió intervenir un cuchillo de unos 18 centímetros y localizar al sospechoso poco después de los hechos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha puesto en valor "la profesionalidad y la rapidez de actuación de la Policía Local, así como la colaboración del personal de seguridad del establecimiento, cuya coordinación fue determinante para retirar el arma y evitar que la situación pudiera derivar en consecuencias más graves".

Asimismo, ha subrayado que "la seguridad de los vecinos y la respuesta inmediata ante cualquier conducta violenta seguirán siendo una prioridad para este equipo de gobierno".

Los hechos ocurrieron sobre las 06:30 horas del pasado sábado, cuando varias dotaciones de la Policía Local fueron movilizadas tras recibirse un aviso por una pelea en la vía pública en las inmediaciones de un establecimiento de ocio de la Gran Vía. A su llegada, el personal de seguridad informó de que un individuo, muy alterado, había amenazado gravemente a otro varón exhibiendo un cuchillo que llevaba oculto en la cintura.

Los vigilantes de seguridad consiguieron intervenir el arma, un cuchillo de aproximadamente 18 centímetros, y la entregaron a los agentes.

Poco después, varias patrullas localizaron en una calle próxima a un hombre que coincidía plenamente con la descripción facilitada. Tras realizar las comprobaciones oportunas y recabar las manifestaciones de los testigos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a un centro sanitario para su reconocimiento médico y, una vez finalizadas las actuaciones de la Policía Local, quedó a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para la continuación de las diligencias.

La rápida coordinación entre el personal de seguridad del establecimiento y las distintas dotaciones de la Policía Local permitió retirar el arma blanca y localizar al presunto autor en cuestión de minutos, garantizando la seguridad en la zona y evitando que el incidente pudiera tener consecuencias más graves