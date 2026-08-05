Los horarios y medios especiales de bomberos, socorristas y sanitarios para el día del eclipse en Castelló. Aquí los encontrarás

La junta de seguridad que tuvo lugar este martes en Castelló ha preparado un amplio dispositivo en el que los bomberos municipales de la capital de la Plana contarán con medios de intervención y rescate distribuidos estratégicamente en el entorno del evento, con presencia de recursos en zonas como el Planetario y la desembocadura del río Seco. Además, se reforzará el turno ordinario de guardia para garantizar que la concentración de medios destinados al eclipse no afecte a la capacidad de respuesta habitual del servicio ante cualquier emergencia en el resto de la ciudad. En el ámbito marítimo, habrá una embarcación y la moto acuática y el Puesto de Mando Preventivo quedará constituido a las 9:00 horas para garantizar la coordinación y seguimiento del operativo desde el inicio de la jornada. El dispositivo marítimo se activará a las 10:00 horas.

En cuanto a la seguridad en las playas a través del servicio de socorrismo y vigilancia, que ampliará extraordinariamente su funcionamiento hasta las 21:00 horas con motivo del eclipse. El dispositivo contará con socorristas distribuidos en las torres 1 a 5, dos motos de agua, un vehículo SSV, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, patrones y el jefe de Playa, garantizando la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en el litoral. En caso de producirse situaciones relevantes en el medio acuático o en las playas, bomberos municipales coordinará las actuaciones de rescate y salvamento, asegurando la conexión con el servicio sanitario.

Finalmnente, en el ámbito sanitario, el dispositivo se organizará en dos fases para adaptar los recursos a la previsión de afluencia de público. Entre las 10:00 y las 18:00 horas estará operativo un Soporte Vital Básico, junto a un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) con personal de enfermería, garantizando una primera respuesta sanitaria durante las horas iniciales del evento. A partir de las 18:00 horas, el operativo se reforzará de forma significativa con la instalación de un hospital de campaña dotado de un enfermero y dos técnicos. Además, se incorporará un VIR con un médico y un técnico, tres unidades de Soporte Vital Avanzado con personal de enfermería, una moto acuática con enfermero y un quad atendido por dos técnicos.