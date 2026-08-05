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Malestar por vertidos incontrolados en la Marjaleria: «este camino es el contenedor de Castellón»

Algunas veces impiden la circulación de vehículos y se pinchan los neumáticos

Malestar por vertidos incontrolados en la Marjaleria: «este camino es el contenedor de Castellón»

Malestar por vertidos incontrolados en la Marjaleria: «este camino es el contenedor de Castellón»

Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los vecinos del Camino de l’Ullal de la Comare, en la Marjaleria, ya no pueden más porque, a pesar de que el Ayuntamiento de Castelló «limpia de vez en cuando», los enseres se acumulan junto a los contenedores e incluso provocan que los vehículos no puedan circular o que se pinchen sus neumáticos.

Así lo confirma Javier Estrada, vecino de la zona, quien denuncia que en este vertedero incontrolado se pueden encontrar armarios, cajones, basura orgánica o ramas «y los residentes ya estamos hartos». «El problema también es la falta de civismo de las personas porque aquí tiran de todo y también en el huerto de detrás», asegura el afectado, quien explica que durante la semana llegan camiones y vehículos particulares y sus propietarios dejan allí todo tipo de enseres. Los viajes se multiplican durante los fines de semana. «Queremos una mayor vigilancia en la zona con el fin de evitar la presencia de estos residuos en la Marjaleria», ha concluido Estrada.

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