I Premios Castellón Emprende: seis categorías y 40 galardones

Castelló acogerá los I Premios Castellón Emprende 2026 con el fin de reforzar "la apuesta por el empleo, el emprendimiento y por un tejido económico local innovador, sostenible e inclusivo”, según ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha anunciado que este jueves la junta de gobierno local aprobará las bases reguladoras y la convocatoria de estos nuevos premios. Una convocatoria que cuenta con una dotación económica máxima de 398.750 euros y contempla hasta 40 premios distribuidos en seis categorías.

La primera edila ha concretado que “los Premios Castellón Emprende están dirigidos a personas emprendedoras, empresas, comercios y entidades con domicilio fiscal, social o centro de trabajo en Castelló de la Plana, y tienen como objetivo reconocer iniciativas y trayectorias destacadas que contribuyan al desarrollo económico y social de la ciudad. Se plantean como un reconocimiento al presente y al futuro del tejido económico y empresarial de Castellón, destacando el esfuerzo y la trayectoria de personas, empresas y entidades que contribuyen al crecimiento económico y la cohesión social de nuestra ciudad”.

La máxima representante municipal ha detallado que “esta nueva convocatoria cuenta con seis modalidades diferentes de premios: Premio a la Persona Joven Empresaria y Premio a la Mujer Emprendedora del Año (que contarán con dos galardones de 10.000 euros cada uno); Premio al Comercio de Proximidad; Premio al Relevo Generacional (con diez premios de 10.000 euros cada uno); Premio a Proyectos de Innovación Social o Empleo y el Premio a Entidades de Economía Social donde se concederán ocho galardones, siete de ellos de 10.000 euros y un octavo de 9.375 euros. En total, cerca de 400.000 euros”. Carrasco ha recordado que “para este Gobierno municipal las políticas de empleo son una prioridad, porque la mejor política social es la creación de empleo. Y en este objetivo estamos yendo de la mano de las propias empresas, siendo referentes en la colaboración público-privada, ofreciendo los mejores recursos e iniciativas de formación e inserción laboral, lo que está haciendo que la ciudad de Castellón registre una tasa de paro y de afiliación a la Seguridad Social como hacía dos décadas que no se registraban”.

Por su parte, el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha hecho hincapié en que “el plazo de presentación de candidaturas se abrirá tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026, inclusive”. Las candidaturas deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castelló de la Plana.

Casos de éxito y Comisión de Valoración

El edil ha subrayado que “con esta nueva iniciativa se premian casos de éxito del mundo de la empresa de la ciudad de Castellón”. Juan Carlos Redondo ha explicado también que “para elegir a los premiados se va a constituir una Comisión de Valoración especializada, encargada de examinar las candidaturas y emitir el correspondiente informe de valoración y propuesta de concesión. Y además del personal técnico municipal, la Comisión contará con personas expertas externas de reconocido prestigio en ámbitos como el emprendimiento, la innovación, la economía social, el empleo y el desarrollo empresarial”.

Así se contará con la colaboración de representantes de entidades como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castellón (AJE), Asociación Networking Directivas Castellón, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, FEMEVAL–Oficina Acelera PYME, CEEI Castellón, SECOT Castellón, FEVECTA, Acción contra el Hambre y Cruz Roja Española.