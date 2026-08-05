El Punto de Información para la Regularización de la Casa del Poble del PSOE en Castelló atiende a 133 familias migrantes

El Punto de Información para la Regularización de Personas Migrantes, ubicado en la Casa del Poble, sede del PSPV-PSOE de Castelló, ha atendido a 133 familias desde su apertura el pasado 15 de abril. El servicio ha sido impulsado por la agrupación local con la colaboración de voluntarios y voluntarias de distintos perfiles profesionales relacionados con la atención a migrantes, que han trabajado de forma desinteresada para ofrecer orientación, acompañamiento y apoyo a familias en los procesos de regularización administrativa.

El equipo está integrado por siete profesionales, entre ellas, abogadas y trabajadoras sociales, lo que ha permitido ofrecer una atención integral y especializada. Esta diversidad de perfiles ha fortalecido la capacidad de respuesta ante las diferentes necesidades de las personas atendidas. La labor del equipo no se ha limitado a la ayuda en la presentación de expedientes. Uno de los principales objetivos ha sido realizar un seguimiento personalizado de cada caso, orientando a las personas en los pasos posteriores al proceso de regularización, resolviendo dudas y acompañándolas durante cada fase del procedimiento administrativo.

Varias nacionalidades

Este trabajo ha permitido que decenas de personas de diversas nacionalidades, como Colombia, Venezuela, Marruecos, Brasil y Ecuador, afronten con mayor seguridad un proceso que, en muchas ocasiones, resulta complejo por el desconocimiento de la normativa o las dificultades administrativas.

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha valorado muy positivamente el desarrollo de este servicio: "El trabajo del equipo voluntario es un ejemplo de solidaridad y entrega. No solo han facilitado un trámite administrativo, sino que han ofrecido un acompañamiento humano y profesional que es esencial para que las personas migrantes se sientan acogidas y puedan acceder con garantías a sus derechos. Este servicio es una muestra de que es posible construir una ciudad más abierta, diversa y justa."

En este sentido, Simó ha incidido en que, “más allá de los datos, lo importante es el impacto humano de este proyecto, que ha servido para derribar barreras y ofrecer una oportunidad real a quienes inician una nueva etapa de vida en nuestra ciudad". Así, ha subrayado que el trabajo desarrollado por el equipo de voluntariado pone de manifiesto “el valor de la colaboración, la solidaridad y el compromiso social”. “Gracias a un enfoque multidisciplinario y humano, se ha contribuido a facilitar el acceso a derechos, promover la inclusión y ofrecer información fiable para que nadie afronte solo los retos de empezar un nuevo proyecto de vida en nuestra ciudad”, ha concluido.