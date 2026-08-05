Fenómeno astronómico
Las 12 útiles recomendaciones que deberías seguir para disfrutar del eclipse en Castelló. No te las pierdas
Cómo acceder a los estacionamientos habilitados de forma especial para el 12 de agosto
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El 12 de agosto reunirá en Castelló, con motivo del eclipse, a miles de personas que no quieren disfrutar del fenómeno astronómico extraordinario y que acudirán a la zona de la playa principalmente para no perderse ningún detalle. No se olviden de las gafas homologadas, adecuadas y obligatorias para ver el eclipse.
Por este motivo, y con el fin de disfrutar del eclipse con normalidad y seguridad, la Policía Local de Castelló ha emitido 12 útiles recomendaciones:
- Siga siempre las instrucciones de la Policía Local y los Agentes de Movilidad
- Utilice el transporte público que se prolongará hasta las 2.30 horas y en caso de acudir con su vehículo, organice grupos para evitar la llegada masiva de vehículos
- Si estaciona fuera de la zona de actos, recuerde que es difícil, cuando no imposible, volver al interior a recoger grupos de personas u objetos. Planee una vuelta caminando hasta su vehículo.
- En lo posible, no tenga prisa por volver, la salida escalonada es la única garantía de tráfico fluido
- Esté atento a la señalización especial
- El acceso con el vehículo a la zona de estacionamiento de la playa del Gurugú se efectuará en sentido Castelló-Benicàssim, hasta que la afluencia de personal en la zona aconseja el corte de Ferrandis Salvador. Se prevé corte sobre las 16.00 horas y se podrá acceder hacia el resto de estacionamientos previstos y Benicàssim por calle Mascarat, camino Serradal y lateral del Río Seco y Ferrrandis Salvador.
- A partir de las 6.00 horas debe quedar despejado el paseo marítimo, entre la calle Mascarat y el Río Seco.
- Siga las instrucciones del personal de la organización a la hora de establecer la ubicación que vaya a elegir para ver el eclipse
- Si cena en el lugar, recoja los restos en una bolsa y déjela en un lugar que no moles, peroro que facilite la labor de los servicios de recogida de basuras y personal de limpieza
- En la zona de actos encontrará a los socorristas y a 34 agentes de la Policía Local, agentes de Movilidad y personal voluntario. No dude en acudir a ellos ante cualquier eventualidad
- El momento de salida es el más complicado. Numerosos vehículos que han llegado de forma escalonada pretenderán salir al mismo tiempo. 34 agentes de la Policía Local están destinados a este servicio. Siga las instrucciones y tenga paciencia. Aunque usted no lo aprecie, cada uno de estos agentes sigue instrucciones dentro de una coordinación general que alterna pasos entre las distintas vías
- En referencia a los párquings previstos: El estacionamiento de caravanas frente a la playa del Gurugú estará reservado para personas con movilidad reducida que se identifiquen con tarjeta y personas autorizadas; el otro párking sito enfrente de esta misma playa estará disponible para público en general (no se podrá salir hasta la finalización de los actos, sobre las 00.00 horas aproximadamente); al párking de San Huberto/Aeroclub, disponible para personal en general, se podrá entrar por el Serradal sentido Benicàssim (Illa Grosa); se permitirá el estacionamiento en los dos márgenes del río en un único carril y sentido de la forma que le indiquen los agentes de la policía o agente de Movilidad; y, finalmente, también estarán disponibles los aparcamientos disuasorios en el interior de la UJI, el antiguo recinto de Ferias y Mercados, el párking de Carrefour y alrededores y el del Impala. Se podrá llegar a la playa en TRAM o en el resto del transporte público con parada enfrente de Carrefour.
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