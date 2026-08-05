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Las 12 útiles recomendaciones que deberías seguir para disfrutar del eclipse en Castelló. No te las pierdas

Cómo acceder a los estacionamientos habilitados de forma especial para el 12 de agosto

Momento de un eclipse de sol.

Momento de un eclipse de sol. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El 12 de agosto reunirá en Castelló, con motivo del eclipse, a miles de personas que no quieren disfrutar del fenómeno astronómico extraordinario y que acudirán a la zona de la playa principalmente para no perderse ningún detalle. No se olviden de las gafas homologadas, adecuadas y obligatorias para ver el eclipse.

Las gafas homologadas son necesarias para ver el eclipse.

Las gafas homologadas y especiales son necesarias para ver el eclipse. / Toni Losas

Por este motivo, y con el fin de disfrutar del eclipse con normalidad y seguridad, la Policía Local de Castelló ha emitido 12 útiles recomendaciones:

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  1. Siga siempre las instrucciones de la Policía Local y los Agentes de Movilidad
  2. Utilice el transporte público que se prolongará hasta las 2.30 horas y en caso de acudir con su vehículo, organice grupos para evitar la llegada masiva de vehículos
  3. Si estaciona fuera de la zona de actos, recuerde que es difícil, cuando no imposible, volver al interior a recoger grupos de personas u objetos. Planee una vuelta caminando hasta su vehículo.
  4. En lo posible, no tenga prisa por volver, la salida escalonada es la única garantía de tráfico fluido
  5. Esté atento a la señalización especial
  6. El acceso con el vehículo a la zona de estacionamiento de la playa del Gurugú se efectuará en sentido Castelló-Benicàssim, hasta que la afluencia de personal en la zona aconseja el corte de Ferrandis Salvador. Se prevé corte sobre las 16.00 horas y se podrá acceder hacia el resto de estacionamientos previstos y Benicàssim por calle Mascarat, camino Serradal y lateral del Río Seco y Ferrrandis Salvador.
  7. A partir de las 6.00 horas debe quedar despejado el paseo marítimo, entre la calle Mascarat y el Río Seco.
  8. Siga las instrucciones del personal de la organización a la hora de establecer la ubicación que vaya a elegir para ver el eclipse
  9. Si cena en el lugar, recoja los restos en una bolsa y déjela en un lugar que no moles, peroro que facilite la labor de los servicios de recogida de basuras y personal de limpieza
  10. En la zona de actos encontrará a los socorristas y a 34 agentes de la Policía Local, agentes de Movilidad y personal voluntario. No dude en acudir a ellos ante cualquier eventualidad
  11. El momento de salida es el más complicado. Numerosos vehículos que han llegado de forma escalonada pretenderán salir al mismo tiempo. 34 agentes de la Policía Local están destinados a este servicio. Siga las instrucciones y tenga paciencia. Aunque usted no lo aprecie, cada uno de estos agentes sigue instrucciones dentro de una coordinación general que alterna pasos entre las distintas vías
  12. En referencia a los párquings previstos: El estacionamiento de caravanas frente a la playa del Gurugú estará reservado para personas con movilidad reducida que se identifiquen con tarjeta y personas autorizadas; el otro párking sito enfrente de esta misma playa estará disponible para público en general (no se podrá salir hasta la finalización de los actos, sobre las 00.00 horas aproximadamente); al párking de San Huberto/Aeroclub, disponible para personal en general, se podrá entrar por el Serradal sentido Benicàssim (Illa Grosa); se permitirá el estacionamiento en los dos márgenes del río en un único carril y sentido de la forma que le indiquen los agentes de la policía o agente de Movilidad; y, finalmente, también estarán disponibles los aparcamientos disuasorios en el interior de la UJI, el antiguo recinto de Ferias y Mercados, el párking de Carrefour y alrededores y el del Impala. Se podrá llegar a la playa en TRAM o en el resto del transporte público con parada enfrente de Carrefour.

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