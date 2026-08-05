Las 12 útiles recomendaciones que deberías seguir para disfrutar del eclipse en Castelló. No te las pierdas

El 12 de agosto reunirá en Castelló, con motivo del eclipse, a miles de personas que no quieren disfrutar del fenómeno astronómico extraordinario y que acudirán a la zona de la playa principalmente para no perderse ningún detalle. No se olviden de las gafas homologadas, adecuadas y obligatorias para ver el eclipse.

Las gafas homologadas y especiales son necesarias para ver el eclipse. / Toni Losas

Por este motivo, y con el fin de disfrutar del eclipse con normalidad y seguridad, la Policía Local de Castelló ha emitido 12 útiles recomendaciones: