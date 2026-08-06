Castelló activará otros 800.000 euros para bonos comerciales antes del Black Friday. Atención porque llegan con novedades

Castelló volverá a destinar otros 800.000 euros a bonos comerciales antes de la campaña del Black Friday (último viernes de noviembre) con el fin de que los consumidores se beneficien de descuentos y los comerciantes incrementen la venta. La junta de gobierno local ha aprobado este jueves las bases de esta iniciativa de dinamizacvión comercial de gran impacto para 2026 que el Ayuntamiento de la capital lleva a cabo junto a la Confederación d´Empresaris del Comerç, Serveis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç-CV) a través de un convenio.

Así lo ha manifestado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha manifestado que “esta aprobación de una nueva edición de la campaña de bonos comerciales es una muestra más del compromiso del gobierno de la ciudad con un sector estratégico como es el comercial, que es parte imprescindible del día a día de Castellón". Un comercio dinámico y atractivo es la mejor carta de presentación de nuestra ciudad. Una actividad clave también para la creación de empleo y la dinamización económica de nuestra capital. Y en esa apuesta de una ciudad cada vez más viva y atractiva estamos trabajando desde el Ayuntamiento, apoyando como nunca otro gobierno municipal ha hecho, al comercio de Castellón”, ha hecho hincapié la primera edila.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el concejal de Comercio, Alberto Vidal, junto a representantes comerciales, en una fotografía de archivo. / Mediterráneo

Los bonos comerciales podrán adquirirse a partir de finales de octubre-principios de noviembre (se consensuó en el Consejo Municipal de Comercio), si bien una semana antes de abrirse ese plazo, podrán inscribirse en la campaña los comercios interesados en participar en la misma. Las cantidades por las que los consumidores podrán adquirir los bonos son las mismas que en 2025, es decir, 10, 25, 50 y 100 euros, que podrán gastar por el doble de su valor, es decir, por compras que cuesten 20, 50, 100 ó 200 euros, según ha explicado el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, a este periódico.

Este año los bonos comerciales llegan con una novedad importante destinada a la gente mayor. Vidal ha detallado que, debido a que mucha gente mayor tiene dificultad en adquirir los bonos a través de la app, se dispondrá de un espacio atendido por personal especializado para que ayude a las personas que tengan problemas en adquirir dichos bonos.

Otras iniciativas de apoyo al comercio

Vidal también ha recordado que el Ayuntamiento de Castelló ofrece diferentes herramientas e iniciativas de promoción y dinamización comercial, que "favorecen el consumo y la actividad de los comercios tradicionales de nuestra ciudad como son las campañas especiales que se realizan con motivo de fechas especiales como el Día de la Madre. También con mercadillos donde las tiendas y comercios de nuestros barrios salen a la calle, y la puesta en marcha del Marketplace y las taquillas inteligentes repartidas por diferentes puntos de la ciudad, que están teniendo un gran éxito y que cada vez utilizan más castellonenses, avanzando en la modernización del comercio tradicional y apostando también por la venta on-line”.

Además, ha recordado que el último informe de la Distribución Comercial Minorista en la Comunitat Valenciana. Perspectivas 2026-2027, elaborado por la Oficina PATECO, “refleja una realidad que también se observa en Castellón: el comercio no desaparece, sino que evoluciona hacia establecimientos cada vez más especializados, capaces de ofrecer productos diferenciados, un trato personalizado y una experiencia de compra que constituye su principal valor frente al comercio exclusivamente online”. "La digitalización, la especialización y la colaboración entre la administración y los comerciantes serán las claves para consolidar ese futuro, y en ese camino estamos acompañando a nuestros comerciantes desde el Ayuntamiento de Castellón", ha concluido Alberto Vidal.