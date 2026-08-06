Castelló desmantela las siete pistas de pádel junto al Castalia para dar paso a la mejora del entorno del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Castelló ha comenzado a desmantelar las siete pistas de pádel ubicadas junto al Castalia con el fin de comenzar a remodelar el entorno del campo de fútbol municipal --Manzana Albinegra-- y que el consistorio ejecutará contando con fondos FEDER procedentes de la Unión Europea.

Así lo ha explicado este jueves la concejala de Deportes, Maica Hurtado, quien ha comentado que la ciudadanía podrá seguir utilizando estas instalaciones deportivas en el parque deportivo Sindical ya que será allí donde las trasladará, liberando un espacio fundamental "para avanzar en la reordenación urbanística que se enmarca dentro de este ambicioso proyecto de remodelación urbana". Además de afectar a la zona de estas pistas, la reforma del entorno también lo podría hacer en el pabellón Castalia ubicado en la avenida Benicàssim.

Imagen del desmontaje de las pistas de pádel con la torre maratón al fondo. / Mediterráneo

Hurtado ha recordado que “esta Manzana Albinegra supone una iniciativa estratégica desarrollada de la mano y con la colaboración con el CD Castellón y que forma parte del Plan de Actuación Integrada de la ciudad de Castellón, por lo que el objetivo principal de esta intervención es el de dignificar y vertebrar mejor la entrada norte de la capital de la Plana, así como revalorizar la calle Huesca, transformando un entorno clave en un espacio urbano accesible, moderno y a la altura de la ciudad y de su afición albinegra". "Unas obras que mejorarán tanto la movilidad en la zona como la experiencia de las personas asistentes a los partidos que el CD Castellón juegue en su estadio", ha continuado la concejala, quien ha recordado que el gobierno local que "lidera Begoña Carrasco, cumplimos con la palabra dada a la ciudadanía.

Otro momento del desmontaje. / Mediterráneo

"Se trata de una actuación urbanística muy esperada y queremos que tanto los vecinos de los aledaños del estadio como los miles de aficionados que acuden al Castalia disfruten de una zona moderna, segura y de calidad, dentro del gran proyecto que representa la Manzana Albinegra”, ha remarcado Hurtado.