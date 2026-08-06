Castelló prolongará el autobús público y el TRAM hasta las 2.30 horas por la lluvia de estrellas que habrá tras el eclipse

El transporte público (autobús urbano y TRAM) prestará servicio hasta las 2.30 horas el día del eclipse (12 de agosto) debido a que entre las 23.20 y las 1.30 horas está prevista una lluvia de estrellas que podrá observarse si el tiempo no lo impide. El objetivo es incentivar el uso del este tipo de transporte y que los castellonenses y visitantes no se trasladen en sus vehículos particulares para mejorar la movilidad debido a las miles de personas que se esperan que se acerquen hasta la playa para presenciar este fenómeno astronómico inusual. Además, la avenida Ferrandis Salvador quedará peatonal y cerrada al tráfico desde el aeroclub hasta el río a partir de las 16.00 horas o, quizá, antes.

Por este motivo, el Ayuntamiento de la capital de la Plana ha previsto un plan que contempla la implantación de un servicio especial de transporte mediante lanzaderas con conexión directa entre los aparcamientos disuasorios (interior de la UJI, Refeyme, antiguo recinto de ferias y mercados, Carrefour y alrededores y junto al colegio San Cristóbal) y las principales zonas de celebración y observación del eclipse en el frente litoral. La propuesta prevé la utilización de cuatro autobuses, con una frecuencia estimada de entre 15 y 20 minutos y desde las 9.00 y hasta las 2.30 horas, para facilitar el desplazamiento de los usuarios y reducir la presión sobre la red viaria y la capacidad de estacionamiento en destino. En todos estos aparcamientos disuasorios habrá enlace con autobús urbano o TRAM que llegarán hasta las inmediaciones del Planetario y la rotonda del camino La Plana (Pingüins).

Imagen con los aparcamientos disuasorios que se habilitarán el día 12 de agosto con motivo del eclipse. / Mediterráneo

También se ha solicitado a la Consellería el pertinente refuerzo y ampliación del servicio de la Línea 1 del TRAM para facilitar los desplazamientos hasta la playa.

Con el fin de garantizar la regularidad del servicio, también se habilitará un vial de uso preferente para el transporte público, evitando en la medida de lo posible que las lanzaderas se vean afectadas por las retenciones que puedan producirse en el tráfico general.

En el caso de la UJI, el aparcamiento disuasorio estará vinculado al servicio del TRAM, por lo que las lanzaderas especiales previstas en el plan no realizarán parada ni recorrido por el campus universitario, según han informado desde el Ayuntamiento de Castelló.

Recorrido y paradas del tansporte público previsto para el 12 de agosto por las inmediaciones de la playa. / Mediterráneo