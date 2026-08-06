La lacra de la okupación en Castelló no cesa y pone en guardia a los vecinos: el nuevo lugar y los detrozos que han hecho los usurpadores

Una nueva okupación en Castelló ha vuelto a poner en guardia a los vecinos que ya se han organizado para manifestarse el próximo lunes (al igual que pasó en la Marjaleria) enfrente de la vivienda para obligar a los usurpadores a salir del segundo piso de un edificio ubicado entre la calle Arquitecto Gaudí y la Cuadra la Salera.

Los ocupantes ilegales, una familia con tres niños según fuentes vecinales, entraron en el inmueble en la madrugada de este miércoles y desde entonces las quejas de los residentes en el edificio no han cesado. "Los gritos y los ruidos durante la noche son una constante y ya han hecho destrozos en el portal, en la puerta y en la cerradura del piso", ha asegurado una vecina afectada, quien también ha destacado que los okupas "nos han pedido también la llave del portal que, por supuesto, no se la vamos a dar". "Somos una comunidad pequeña que ahora nos hemos visto envueltos en este problema y necesitamos una solución porque esta situación es de locos", ha continuado.

Daños en la puerta de la vivienda. / Mediterráneo

En este sentido, fuentes municipales han confirmado a este diario que esta familia okupa es la misma que ya entró en la vivienda de la Marjaleria y que, finalmente, quedó vacía gracias a la labor y la colaboración de la Policía Local y la Policía Nacional y a la presión vecinal.

Finca de Castelló en la que se encuentra el piso okupado. / Mediterráneo

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, ha explicado a este periódico que los agentes de la Policía Local (también lo ha hecho la Nacional) se han personado junto a la vivienda este miércoles y este jueves y los agentes municipales han realizado las gestiones pertinentes y ha tomado los datos de la familia okupa además de contactar con la sociedad propietaria del piso para que ponga la denuncia por usurpación, daños y defraudación del fluido eléctrico y del agua. "La Policía Local ha advertido también a los okupas de los posibles delitos que pueden estar perpetrando y con el agravante de que ellos son reincidentes, si bien la salida tiene que ser voluntaria", ha explicado Ortolá.

Otra imagen de los destrozos en la puerta del portal que denuncian los vecinos afectados. / Mediterráneo

"Es una injusticia porque las leyes que tenemos premian al okupa y castigan al propietario", ha continuado el concejal de Seguridad Ciudadana, quien también ha destacado que si Vox llega al Gobierno nacional "cambiará esta ley o la derogará". "Si fuera necesario, yo sería el primer en ponerme enfrente de las protestas como hice en la Marjaleria porque los ciudadanos, estos vecinos, tienen toda la razón", ha concluido Ortolá.

Hay que recordar que, desde finales de junio, la Policía Local ha desokupado cinco viviendas.