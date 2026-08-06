Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación

Un local de un conocido empresario de la restauración de Castelló acogerá un nuevo negocio en las próximas semanas después de que su propietario haya alquilado el recinto "para los próximos cinco años", según ha podido confirmar el periódico Mediterráneo de fuentes bien informadas.

Los nuevos inquilinos están en estos momentos adaptando las instalaciones a su negocio, así como redecorando el local con el fin de tenerlo preparado para su apertura, probablemente en septiembre. La inauguración y puesta en marcha de este negocio llega de la mano de un grupo de empresarios chinos que ha arrendado el Mesón Navarro ubicado en la plaza Tetuán y que, con el nombre de MUMU, centrará principalmente en su oferta en el buffet "formado por diferentes tipos de comida como, por ejemplo, carne a la brasa, comida italiana o sushi", han destacado las mismas fuentes consultadas.

Cartel del nuevo restaurante MUMU en el Mesón Navarro de la plaza Tetuán. / Mediterráneo

Pese a que el conocido empresario propietario del establecimiento ha procedido a alquilar el céntrico recinto, este continúa prestando el servicio habitual en sus otros dos negocios que son el Mesón Navarro de la calle Sanchis Albella y el Eleazar, ubicado en la calle Ximénez y del mismo grupo gastronómico.

Aperturas, cierres y ampliaciones

La apertura de este nuevo restaurante se suma a la inauguración en los próximos meses de otro local de Pancho's en el PAU Sensal (actualmente la propiedad regenta otro comercio de iguales características en la calle María Rosa Molas) que ya está en obras o, por el contrario, al cierre del restaurante Donde Marisa, después de estar abierto una veintena de años en Castelló, tal y como ha adelantado este diario la semana pasada. Además, y pese al cese de la actividad de algunos comercios en el centro de la ciudad, la emblemática panadería Macián conocida por sus pelota de fraile ampliará su venta a las instalaciones que han acogido durante muchos años la cafetería Donelio's, en la avenida Casalduch esquina con la calle Godofredo Buenosaires, en el primer semestre de 2027, tal y como también adelantó Mediterráneo.