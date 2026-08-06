Magdalena
El 'món de la festa' de Castelló 'calienta motores' para el nuevo ciclo festero. Estas son las novedades
La elección de las reinas y damas de la ciudad fue el pasado 23 de julio
El món de la festa de Castelló ya prepara el nuevo ciclo festero después de que el salón de pleno acogiera, el pasado 23 de julio, la elección de las reinas de las fiestas y las damas de la ciudad de 2027 y donde María Collados y Nayra Luque resultaron ser las más votadas para ser las máximas representantes de las fiestas de Castelló. Además, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta también ha elegido ya a Na Violant d'Hongria, Raquel Guillén, y las seis dones de companya y la mayoría de las gaiatas ya cuentan con madrinas y presidentes pese a que algunas de ellas aún buscan.
Así, el presidente de la Gestora de Gaiatas, Esteban Gual, ha anunciado que el acto de bienvenida al ciclo festero 2027 organizado por esta entidad será el 9 de septiembre a las 20.00 horas en el salón de recepciones de la Diputación Provincial de Castellón situada en la plaza de las Aulas. Con respecto al evento de la despedida de las representantes de 2026, la Junta de Festes todavía trabaja en agendarlo, si bien será antes del 9 de septiembre.
En cuanto a las imposiciones de bandas a las reinas de las fiestas y sus respectivas corte de honor, serán los días 11 y 12 de septiembre. El viernes será la infantil y el sábado, la mayor. Una vez tenga lugar este acto oficial comenzarán las presentacionesde gaiata en el Palau de la Festa a partir del 19 de septiembre. Las fiestas de la Magdalena serán del 27 de febrero al 7 de marzo del año que viene, tras la elección de los pregoneros, unos días antes.
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