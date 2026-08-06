Los 10 prestigiosos divulgadores científicos que estarán en Castelló para el eclipse

Castelló reunirá a 10 prestigiosos divulgadores científicos que estarán en Castelló para el eclipse y que contribuirán a que vecinos y visitantes vivan un momento único el 12 de agosto. Estos expertos serán Javier Santaolalla, Josep Calatayud, Alfredo García, Aythami Soto, José Luis Oltra, Paula García, Rocío Vidal (conocida en redes como La Gata de Schrödinger), Katherine Cerón, Doctor Fisión y Sergio Hidalgo.

Josep Calatayud. / Mediterráneo

La concejala de Cultura, María España, ha destacado “la apuesta por hacer del eclipse total de sol un acontecimiento en el que Castellón se convierta en referente a nivel científico y del de la divulgación gracias a la participación de la mayor concentración de expertos para seguir y comentar este fenómeno astronómico que hace más de un siglo que no presenciamos desde nuestra ciudad”.

España ha insistido en que la ciudad "va a ser el mejor lugar para vivir este eclipse y, por este motivo, los mejores expertos y divulgadores científicos no han querido perderse esta oportunidad de contemplarlo desde ese escenario único que serán nuestras playas y el entorno del Planetari de Castelló. Este eclipse convertirá a nuestra ciudad en el epicentro de la actividad científica y cultural con respecto a este fenómeno astronómico. A lo largo de toda la jornada contaremos con las voces más autorizadas en divulgación científica y toda la gente que acuda a nuestras playas lo podrá disfrutar en directo”.

Alfredo García. / Mediterráneo

España también ha recordado que “las principales actividades de esta jornada inolvidable se concentrarán en dos puntos principales como serán el Escenario Sol, en la playa del Pinar y el entorno del Planetario, y el Escenario Luna, en la playa del Gurugú”.

Sergio Hidalgo. / Mediterráneo

Escenario Sol

Así, la concejala ha destacado en primer lugar que “capitaneando el Escenario Sol contaremos con la participación de Javier Santaolalla. Javier Santaolalla, es doctor en física e ingeniero, y probablemente el divulgador científico más conocido en lengua española en la actualidad. Como investigador trabajó con el CERN en el equipo que descubrió el Bosón de Higgs y además enseña ciencia en YouTube a través de canales como «Date un Voltio» y «Date un Vlog» que siguen 6,5 millones de suscriptores y su cuenta de Instagram acumula más de 2,6 millones de seguidores”.

Aythami Soto. / Mediterráneo

María España ha continuado diciendo que “en el Escenario Luna se encontrará Josep Calatayud, biólogo y responsable del canal ‘Control de Misión’, que realizará una retransmisión especial a lo largo de esta jornada, contando también con la colaboración de otras voces expertas. Calatayud es otro de la grandes referentes en divulgación astronómica y espacial en nuestro país”.

España ha detallado que “por este Escenario Sol pasarán también otras figuras destacadas de la divulgación científica, muy conocidos en redes sociales, como Alfredo García, (@operadornuclear) que es ingeniero de telecomunicaciones y supervisor nuclear, además de licenciado en Comunicación Audiovisual.

'Doctor Fisión'. / Mediterráneo

También estarán presentes el químico Aythami Soto, quien dirige conocidos canales de internet dedicados a enseñar ciencia de forma divertida, como 'Reacciona Explota' y 'Ponte Bata'; el físico José Luis Oltra, un divulgador científico valenciano presente en las principales redes sociales y conocido por acercar la física teórica y el universo al gran público de forma amena y autor también de libros infantiles; la doctora Paula García, que es médica de urgencias, divulgadora y que en su perfil @en_la_puerta_de_urgencias desmonta mitos médicos con humor. También participará la investigadora Katherine Cerón.

Katherine Ceron. / Mediterráneo

Expertos en el Escenario Luna

La concejala de Cultura ha resaltado que “entre el elenco de colaboradores con los que se contará habra expertos como es el caso de la periodista y divulgadora castellonense Rocío Vidal (conocida en redes como La Gata de Schrödinger). Este es el mejor ejemplo de que en esta jornada histórica del eclipse va a tener también especial protagonismo el talento “made in Castellón”. Rocío Vidal cuenta con cerca de 1 millón de suscriptores en Youtube y más de medio millón de personas siguen de manera habitual sus videos y publicaciones en Instagram.

Rocío Vidal. / Mediterráneo

Además, este Escenario Luna contará con la presencia y los comentarios también del ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo, cuyo canal principal de YouTube tiene más de 1 millón de suscriptores y cuenta con más de 590 millones de visualizaciones y “Doctor Fisión”, que cuenta con una comunidad de más de 9 millones de seguidores en sus redes sociales.

Jose Luis Oltra. / Mediterráneo

María España ha subrayado que “contamos con el mejor escenario, el mejor equipo humano, para vivir un acontecimiento único que vamos a compartir con el resto del mundo. Un eclipse que representa una nueva oportunidad para colocar a nuestra ciudad en el mapa internacional, con un evento que va a atraer hasta Castellón y sus playas a gente llegada desde toda España, pero también de todo el mundo. Porque Castellón va a ser el mejor lugar del mundo para vivirlo”.

Paula García Notario. / Mediterráneo

España ha asegurado finalmente que “gracias a la participación de todos estos expertos, va a ser todo un acontecimiento cultural, educativo, científico y turístico de primer nivel”.