El PSOE denuncia que Carrasco "perdona dos de cada tres euros en multas a quienes ensucian Castelló" y el PP acusa a los socialistas de "mentir"

La concejala del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló, Anunciación Láinez, ha lamentado este jueves que "la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, haya perdonado dos de cada tres euros en multas a quienes abandonan residuos en la vía pública y ensucian la ciudad con su actitud incívica". Según los datos facilitados por el departamento de Hacienda después de que la portavoz socialista, Patricia Puerta, preguntara por ellos en la comisión de Impulso Económico, el consistorio "sólo ha cobrado 5.750 euros de los 15.780 previstos en el informe de sanciones de 2025". "El equipo de gobierno ha recaudado el 36,4% del importe previsto y se trata de 5.750 euros correspondientes a pagos por multas durante el periodo de recaudación voluntaria", ha dicho Láinez.

La respuesta del equipo de gobierno a esta acusación del PSOE no se ha hecho esperar y el concejal Redondo ha manifestado que el PSOE "vuelve a mentir, no descansa ni en agosto y lo hace con cifras que son muy fáciles de comprobar, han dicho que el Ayuntamiento ha perdonado dos de cada tres euros de las sanciones por vertidos incontrolados y es absolutamente falso". "El importe total de las sanciones asciende a 15.780 euros y de esa cantidad, 5.700 euros ya se han cobrado en periodo voluntario y, el resto, 10.030 euros no se han perdonado, siguen en procedimiento de recaudación por vía ejecutiva tal y como figura expresamente en el informe que se les facilitó y es muy grave que intenten confundir a los medios y a los vecinos mezclando una deuda pendiente de cobro con una deuda condonada", ha finalizado el edil.

Imagen de voluminosos en Castelló. / PSOE

La edila ha lamentado la “desidia” del departamento a la hora de tramitar el total de las sanciones interpuestas por la Policía Local y que se distribuyen entre aquellas que afectan a la Ordenanza de convivencia ciudadana (8.580 euros) y las que están sujetas a la Ley 7/2022 (7.200 euros). En el primer caso, el Ayuntamiento ha ingresado 3.350 euros y en el segundo, 2.400 euros.

“La falta de celeridad en la gestión administrativa de estas sanciones hace que el Ayuntamiento deje a voluntad de las personas multadas la recaudación mientras toda la ciudadanía de Castelló asume con sus impuestos la limpieza de las calles y sufre la insalubridad y la lamentable imagen que deja en todos los barrios el abandono de voluminosos”, en palabras de Láinez.