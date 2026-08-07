Carrasco impulsará en septiembre el nuevo almacén de gaiatas de la mano de la Gestora

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto con la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha recibido al nuevo presidente de la Federació Gestora de Gaiates, Esteban Gual, y miembros de su junta directiva, entre los que se encontraban Elisabeth Breva (adjunta a la presidencia); Rubén Llansola y José Naranjo (vicepresidentes) y Joan Torrent (secretario). Este encuentro ha servido como presentación oficial del equipo de la Gestora tras el cambio en su dirección, iniciando así su ronda de visitas institucionales.

Carrasco ha destacado que “en esta primera toma de contacto, la nueva Gestora ha trasladado su total disposición para colaborar estrechamente con el Ayuntamiento en futuras iniciativas. El diálogo se ha centrado en la importancia de potenciar y proteger el monumento de la gaiata, debido a su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), así como en coordinar de la mano todas las actividades en las que participa el colectivo gaiatero”.

De este modo, la primera edila ha adelantado que “nos hemos emplazado de nuevo en el mes de septiembre para mantener una reunión conjunta en la que participarán también la Junta de Festes y los técnicos municipales pertinentes, para continuar trabajando y planificando nuevas acciones”.

Begoña Carrasco ha avanzado finalmente que “uno de los objetivos de esta futura sesión de trabajo será impulsar la redacción del proyecto para la reforma del Almacén de las Gaiatas Pepín Marco, ubicado en el antiguo Matadero Municipal. Así, una vez, más iremos de la mano y de forma consensuada y coordinada con el ‘món de la festa’, garantizando que el proyecto final responda fielmente a las demandas y sugerencias de estos colectivos”.