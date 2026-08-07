Todos los detalles del espectáculo creado en exclusiva para el día del eclipse en Castelló

Castelló podrá disfrutar, en el rato antes del eclipse, de un gran espectáculo Helios y Selene que la compañía Te Falta Calle ha preparado en exclusiva para el 12 de agosto y que se desarrollará en la zona de la playa del Pinar y su Parque Litoral, así como en la playa del Gurugú. Según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, “se trata de una creación original y concebida específicamente para acompañar el eclipse total de sol de Castelló y reunirá a más de 30 intérpretes”.

El título toma sus nombres de la mitología griega: Helios, personificación del Sol, y Selene, personificación de la Luna, dos figuras condenadas a recorrer caminos distintos por el firmamento que, en esta creación, encuentran en el eclipse el instante excepcional en el que sus trayectorias finalmente se cruzan.

La experiencia comenzará a las 19.30 h con Los Guardianes, un gran cortejo ceremonial que se iniciará en el entorno del Planetario y el Escenario Sol y acompañará al público durante los momentos previos a la totalidad del eclipse, sirviendo como prólogo de la historia que posteriormente se desarrollará sobre el Escenario Luna, junto a la playa del Gurugú.

Miralles ha destacado “será entonces, en el momento que la luz vuelva tras vivir el momento mágico de la totalidad del eclipse, cuando comenzará la obra Helios y Selene, una pieza de aproximadamente 45 minutos en la que percusión, danza y teatro físico conviven con música electrónica, paisajes sonoros y una importante investigación en torno a nuevas formas de producir sonido, luz y movimiento”.

"Vamos a unir, a través de diferentes actividades para todos los públicos, ciencia, cultura, ocio y turismo para vivir una experiencia única que podrán disfrutar miles de personas”, ha explicado Miralles.