Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en CastellónAccidente AP-7Corneado en la VallAgenda del fin de semanaRascacielos en New YorkEl tiempo en CastellónOkupas junto a Salera
instagramlinkedin

Fenómeno astronómico

Todos los detalles del espectáculo creado en exclusiva para el día del eclipse en Castelló

Reunirá a más de 30 intérpretes

Compañía que ha realizado el espectáculo exclusivo para Castelló.

Compañía que ha realizado el espectáculo exclusivo para Castelló. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló podrá disfrutar, en el rato antes del eclipse, de un gran espectáculo Helios y Selene que la compañía Te Falta Calle ha preparado en exclusiva para el 12 de agosto y que se desarrollará en la zona de la playa del Pinar y su Parque Litoral, así como en la playa del Gurugú. Según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, “se trata de una creación original y concebida específicamente para acompañar el eclipse total de sol de Castelló y reunirá a más de 30 intérpretes”.

El título toma sus nombres de la mitología griega: Helios, personificación del Sol, y Selene, personificación de la Luna, dos figuras condenadas a recorrer caminos distintos por el firmamento que, en esta creación, encuentran en el eclipse el instante excepcional en el que sus trayectorias finalmente se cruzan.

La experiencia comenzará a las 19.30 h con Los Guardianes, un gran cortejo ceremonial que se iniciará en el entorno del Planetario y el Escenario Sol y acompañará al público durante los momentos previos a la totalidad del eclipse, sirviendo como prólogo de la historia que posteriormente se desarrollará sobre el Escenario Luna, junto a la playa del Gurugú.

Miralles ha destacado “será entonces, en el momento que la luz vuelva tras vivir el momento mágico de la totalidad del eclipse, cuando comenzará la obra Helios y Selene, una pieza de aproximadamente 45 minutos en la que percusión, danza y teatro físico conviven con música electrónica, paisajes sonoros y una importante investigación en torno a nuevas formas de producir sonido, luz y movimiento”.

Noticias relacionadas y más

"Vamos a unir, a través de diferentes actividades para todos los públicos, ciencia, cultura, ocio y turismo para vivir una experiencia única que podrán disfrutar miles de personas”, ha explicado Miralles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
  2. El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
  3. Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
  4. Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
  5. Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
  6. Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
  7. Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
  8. Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua

Okupas junto a Salera: más molestias, sin luz, mediación y la multa a la que se enfrentan en Castelló

Okupas junto a Salera: más molestias, sin luz, mediación y la multa a la que se enfrentan en Castelló

Simó (PSOE) reclama un nuevo mapa sanitario para Castelló que vaya más allá de “parches”

Simó (PSOE) reclama un nuevo mapa sanitario para Castelló que vaya más allá de “parches”

Carrasco impulsará en septiembre el nuevo almacén de gaiatas de la mano de la Gestora

Carrasco impulsará en septiembre el nuevo almacén de gaiatas de la mano de la Gestora

El motivo por el que el Ayuntamiento suelta miles de mosquitos tigre en cinco parques de Castelló

El motivo por el que el Ayuntamiento suelta miles de mosquitos tigre en cinco parques de Castelló

Todos los detalles del espectáculo creado en exclusiva para el día del eclipse en Castelló

Todos los detalles del espectáculo creado en exclusiva para el día del eclipse en Castelló

Castelló desmantela las siete pistas de pádel junto al Castalia para dar paso a la mejora del entorno del campo de fútbol

Castelló desmantela las siete pistas de pádel junto al Castalia para dar paso a la mejora del entorno del campo de fútbol

Vecinos del Raval Universitari de Castelló aseguran estar “hartos” y denuncian una “plaga de cucarachas enormes”

Castelló activará otros 800.000 euros para bonos comerciales antes del Black Friday. Atención porque llegan con novedades

Castelló activará otros 800.000 euros para bonos comerciales antes del Black Friday. Atención porque llegan con novedades
Tracking Pixel Contents