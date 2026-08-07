Fenómeno astronómico
Todos los detalles del espectáculo creado en exclusiva para el día del eclipse en Castelló
Reunirá a más de 30 intérpretes
Castelló podrá disfrutar, en el rato antes del eclipse, de un gran espectáculo Helios y Selene que la compañía Te Falta Calle ha preparado en exclusiva para el 12 de agosto y que se desarrollará en la zona de la playa del Pinar y su Parque Litoral, así como en la playa del Gurugú. Según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, “se trata de una creación original y concebida específicamente para acompañar el eclipse total de sol de Castelló y reunirá a más de 30 intérpretes”.
El título toma sus nombres de la mitología griega: Helios, personificación del Sol, y Selene, personificación de la Luna, dos figuras condenadas a recorrer caminos distintos por el firmamento que, en esta creación, encuentran en el eclipse el instante excepcional en el que sus trayectorias finalmente se cruzan.
La experiencia comenzará a las 19.30 h con Los Guardianes, un gran cortejo ceremonial que se iniciará en el entorno del Planetario y el Escenario Sol y acompañará al público durante los momentos previos a la totalidad del eclipse, sirviendo como prólogo de la historia que posteriormente se desarrollará sobre el Escenario Luna, junto a la playa del Gurugú.
Miralles ha destacado “será entonces, en el momento que la luz vuelva tras vivir el momento mágico de la totalidad del eclipse, cuando comenzará la obra Helios y Selene, una pieza de aproximadamente 45 minutos en la que percusión, danza y teatro físico conviven con música electrónica, paisajes sonoros y una importante investigación en torno a nuevas formas de producir sonido, luz y movimiento”.
"Vamos a unir, a través de diferentes actividades para todos los públicos, ciencia, cultura, ocio y turismo para vivir una experiencia única que podrán disfrutar miles de personas”, ha explicado Miralles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
- El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
- Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
- Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
- Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
- Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua