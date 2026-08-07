Salud Pública
El motivo por el que el Ayuntamiento suelta miles de mosquitos tigre en cinco parques de Castelló
Sistema pionero que se aplica en la capital por segundo año consecutivo
Con la llegada del verano, el calor y las lluvias, retorna la presencia, masiva en algunas ocasiones, de los mosquitos. Por este motivo, el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Salud Pública, ha vuelto a poner en marcha la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un sistema pionero que se ha aplicado por segundo año consecutivo en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca para reforzar la lucha contra el mosquito tigre (Aedes albopictus) durante los meses de mayor actividad de esta especie.
Una medida que complementa el control de población de mosquitos a través de fumigaciones y que consiste en la cría masiva de insectos de la misma especie a combatir que, tras ser esterilizados, son liberados sobre la superficie. De este modo, se consigue controlar la población del mosquito tigre y reducir sus niveles de tal manera que las molestias provocadas disminuyen de forma considerable, según ha informado el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, quien ha concretado que estos mosquitos se han liberalizado en los parques Ribalta, Sensal, la Panderola (Grau), Rafalafena y Geólogo José Royo, zonas verdes especialmente adecuadas para la aplicación de este método biológico.
2.000 machos estériles por hectárea y semana
En cada una de estas áreas se han liberado más de 2.000 machos estériles por hectárea y semana. Los machos estériles fecundan a las hembras, pero los huevos no llegan a desarrollarse, lo que impide el crecimiento de la población del mosquito tigre. Cabe recordar que los mosquitos macho no pican, por lo que esta actuación no supone ninguna molestia para la ciudadanía.
Ferrer ha señalado además que "seguimos apostando por la prevención y por incorporar soluciones innovadoras que nos permitan adelantarnos al problema, reduciendo la presencia del mosquito tigre en las zonas verdes más frecuentadas por los castellonenses y mejorando su calidad de vida durante los meses de verano". De hecho, en 2025, se produjo a través de este sistema una reducción media de puesta de huevos de en torno al 65% y superiores al 75% en determinadas épocas del año, lo que significa que en términos generales se evitó la aparición de dos de cada tres hembras picadoras gracias a la estrategia de control aplicada basada en la TIE.
Otros tratamientos
A lo largo del año se llevan a cabo tratamientos preventivos y de control en imbornales, acequias, zonas verdes y otros puntos susceptibles de convertirse en focos de cría, además de fumigaciones y actuaciones específicas cuando las condiciones lo requieren, según Ferrer, quien ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para evitar la proliferación del mosquito tigre, eliminando cualquier acumulación de agua en recipientes, platos de macetas, cubos, canalones o cualquier otro elemento donde las hembras puedan depositar sus huevos.
"La lucha contra el mosquito tigre requiere de un trabajo constante durante todo el año", ha concluido.
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