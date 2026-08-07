Simó (PSOE) reclama un nuevo mapa sanitario para Castelló que vaya más allá de “parches”

El PSPV-PSOE de Castelló propone abrir el debate sobre qué mapa sanitario necesita la ciudad los próximos 10 o 15 años, combinando nuevos equipamientos, ampliaciones y recuperación de servicios debido al crecimiento de la ciudad. Así lo ha señalado el secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, quien ha señalado que "la sanidad de Castelló no puede seguir planificándose parche a parche y problema a problema, necesitamos una visión global de ciudad”. “Censal, Raval Universitario, Fernando el Católico, el Grau y el nuevo Hospital General forman parte de una misma necesidad: acercar la atención sanitaria a una ciudad que ha cambiado y crecido", ha dicho el también diputado autonómico.

Entre las actuaciones prioritarias que el partido socialista ha presentado recientemente en Les Corts para los presupuestos de 2026, se encuentran el impulso a la construcción del nuevo Hospital General, el estudio de un nuevo centro de salud en el Censal, la ampliación del Centro de Salud Fernando el Católico, la apertura del servicio de urgencias del Raval Universitario, la reposición de especialistas en el consultorio del Grau, y la rehabilitación integral de los edificios de Huerto Sogueros, el consultorio del Grao y el Centro de Salud Pintor Sorolla.

"Desde el PSPV proponemos comenzar a trabajar en un nuevo mapa sanitario de Castelló, con una planificación a medio plazo y compromisos concretos, porque una ciudad que crece necesita una sanidad que crezca con ella", ha concluido Simó.