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Vecinos del Raval Universitari de Castelló aseguran estar “hartos” y denuncian una “plaga de cucarachas enormes”

El edil Ferrer asegura que los tratamientos "son continuos y programados y en cuanto hay quejas se actúa reforzándolos antes de las 48 horas"

Vecinos del Raval Universitari de Castelló aseguran estar “hartos” y denuncian una “plaga de cucarachas enormes”

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Vecinos del Raval Universitari están “hartos de la presencia masiva de cucarachas enormes” en esta zona de Castelló y que, “pese de que llamamos a Sanidad del Ayuntamiento no cogen el teléfono y tenemos que soportar esta plaga en las calles”. Así lo explica Ester Peris, una de las castellonenses afectadas y portavoz de otros residentes de la zona que también “sufren esta situación insostenible”.

“Llamo todos los meses para que fumiguen mi calle pero no solamente quiero que desinfecten mi zona, si no todas las que tienen esta problemática”, prosigue Peris en declaraciones a Mediterráneo. Además, esta vecina asegura que tiene fobia a las cucarachas por lo que esta situación se ha convertido en “una pesadilla porque no puedo salir a la calle por las noches y vivo aterrorizada”.

“El otro día, en menos de un metro cuadrado había alrededor de una veintena de cucarachas”, concreta la castellonense quien denuncia que son “enormes y vuelan, de hecho, el otro día estaba en mi terraza y oía cómo la gente se quejaba porque tenía que ir esquivándolas por la calle”. Peris reside desde hace diez años en esta zona de Castelló “y este problema lo tenemos que sufrir todos los años porque desde el Ayuntamiento no ponen solución”.

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Canal sanidad@castello.es o un SMC

En relación a esta situación, el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha informado de la necesidad de remitir la petición de solución a través del canal sanidad@castello.es o de un SMC. "Los tratamientos son continuos y programados y en cuanto hay quejas se actúa reforzando el tratamiento antes de las 48 horas", ha explicado el edil, quien recomienda que en el escrito hay que indicar la zona concreta (calle) y algún teléfono de contacto. "De esta forma, los técnicos de la empresa ganan en efectividad al localizar mejor y más rápidamente los focos", ha concluido el concejal Luciano Ferrer.

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