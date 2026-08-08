Castelló mejora más de 30 zonas de juegos infantiles durante el mes de julio: estos son los principales defectos subsanados

El Ayuntamiento de Castelló ha mejorado más de 30 zonas de juegos infantiles en el mes de julio. Así lo indican fuentes municipales en un comunicado, en el que la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado “el trabajo que se está realizando en la mejora de las zonas de juegos y parques infantiles en la ciudad de Castellón”.

Al respecto, Carrasco ha comentado que “durante el pasado mes de julio se ha actuado en tres bloques: reparaciones puntuales de pavimento de caucho, mejoras integrales de pavimento y juegos, e incidencias varias resueltas en el conjunto de la red de parques. Unas actuaciones se enmarcan dentro de los trabajos de mantenimiento que vienen a través del nuevo contrato para el mantenimiento de las zonas de juegos infantiles y parques de calistenia y biosaludables de Castellón”.

La primera edila ha apuntado que “en total se ha intervenido en la mejora de hasta 33 zonas de juegos infantiles, incluyendo no sólo cuestiones relacionadas con el pavimento de caucho, sino también con la sustitución de anclajes de muelles y toboganes, reparación de mallas y trepas, limpieza de grafitis y juegos o sustitución de asientos de columpios”.

Ubicaciones

La Alcaldesa ha indicado que “algunos de los lugares donde se ha actuado son la plaza Borrull, calle Río Nilo; Plaza de la Panderola; Plaza Sierra de Gredos; Parc del Pont de Ferro, calle Amalio Gimeno, calle Plaza de la Era (Grupo Reyes) o Plaza Isabel Clara Simó, entre otras muchas”.

Carrasco ha insistido en que “el buen estado de estas zonas de juegos infantiles, además de las que sirven para hacer ejercicio físico, son básicas para el bienestar y la calidad de vida de las familias castellonenes, para vecinos y vecinas de todas las edades de nuestra ciudad que las utilizan a diario”.

Más de 300.000 euros en mantenimiento

La máxima representante municipal ha apuntado que el contrato de mantenimiento de estas infraestructuras “se eleva a más de 324.000 euros para 2 años, siendo la empresa adjudicataria Maquiver”

La primera edila también ha resaltado que “en este mes de agosto y durante el próximo mes de septiembre se está trabajando en el mantenimiento de más zonas de juegos en diferentes puntos de la ciudad como son la plaza Monte de Piedad, Parque de la Barrassota, Paseo Morella y Hermanos Vilafaña. Y en estos meses también se va a continuar el mantenimiento del resto de la red de parques, principalmente mediante la sustitución de elementos como columpios, muelles, asientos nido y tapones”.

Begoña Carrasco ha