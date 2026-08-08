Intervención
La okupa a los agentes de la Policía Local de Castelló: «No me da la gana bajar»
Una patrulla policial se persona en la finca okupada
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Las molestias a los vecinos por parte de los okupas continuaron durante la noche y el día de este viernes «trajinando arriba y abajo» e incomodando a los residentes de esta finca, que es una pequeña comunidad formada por pocos residentes, según declararon vecinos afectados al periódico Mediterráneo.
Uno de los momentos centrales de la mañana fue cuando llegó una patrulla de la Policía Local para hablar con estos ocupantes ilegales (una pareja con hijos menores) que, tal y como adelantó este diario, son los mismos que ya accedieron a una vivienda de la Marjaleria hace alrededor de un mes. Los agentes trataron de dialogar ayer con los okupas e intentar que abandonen las instalaciones de forma voluntaria. Sin embargo, y si bien pudieron hablar con el hombre, la mujer, asomada al balcón, se negó a hacerlo con los agentes. «No me da la gana bajar», aseguró entre gritos desde el segundo piso que han okupado. No obstante, y pese a que la patrulla se fue en cuanto hubo realizado las gestiones, la Policía Local sigue muy de cerca la evolución de esta okupación y trabaja para que se resuelva cuanto antes.
Esta nueva situación ha causado malestar y temor entre los vecinos del inmueble que la califican de «un gran problema» con el que nunca se habían encontrado hasta ahora.
En estos momentos, y debido a la presencia de estos okupas, los agentes buscan soluciones con el fin de atajar las molestias. «Nos han llegado a pedir hasta la llave del portal», recordaba una de las vecinas, quien destacó que el lunes a las 19.00 horas hay prevista una concentración de protesta junto a la finca en contra de esta «lamentable situación».
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