Okupas junto a Salera: más molestias, sin luz, mediación y la multa a la que se enfrentan en Castelló

Los okupas del segundo piso de la finca ubicada entre la Cuadra de la Salera y la calle Arquitecto Gaudí de Castelló que entraron de forma ilegal en la madrugada del pasado miércoles, siguen en sus trece pese a que se encuentran sin luz al haberse detectado el enganche ilegal a la Comunidad de Propietarios y procedido a la desconexión. Una situación que ayer no impidió a los usurpadores seguir, por el momento, en el inmueble.

El segundo piso de esta finca es el que está okupado. / KMY ROS

Así las cosas, tanto la Policía Local como el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Castelló siguen trabajando para mediar en el desalojo voluntario, según explicó a este diario el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, quien está siguiendo paso a paso el desarrollo de esta situación que ha soliviantado a los vecinos del inmueble y que siguen movilizados. «Tienen mi apoyo total y sin fisuras porque estos okupas forman parte de una mafia organizada», recalcó Ortolá. El edil lamentó esta situación que «es una tremenda injusticia amparada por unas leyes impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que premian al okupa mientras castigan al propietario, dejándolo desprotegido». «Vamos a seguir utilizando todos los mecanismos legales que estén a nuestro alcance para combatir esta lacra», dijo.

Además, estos usurpadores se enfrentan a una sanción económica. Según el artículo 245,2 del Código Penal, «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses». Una cantidad que determinaría el juez, según informaron ayer a este diario fuentes policiales.

Hay que recordar que desde el inicio del verano, la Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha evitado tres entradas de forma ilegal en viviendas del Grau y la marjal y ha desokupado una casa en la Marjaleria y otra en Cuadra Natora.