La Policía Local de Castelló logra que los okupas junto a Salera abandonen voluntariamente tras días de gestiones

La Policía Local de Castelló logra que los okupas de una vivienda de la calle Arquitecto Gaudí de la capital de la Plana la abandonen voluntariamente tras varios días de gestiones. Se trata ddel segundo piso de la finca ubicada entre la Cuadra la Salera y la calle Arquitecto Gaudí, al que entraron de manera ilegal en la madrugada del pasado miércoles, como publicó Mediterráneo.

En concreto, el abandono se ha producido de forma voluntaria este sábado a las 19.00 horas. La actuación ha sido posible gracias al trabajo de los agentes y a la colaboración de los vecinos, y se suma a las seis okupaciones evitadas por la Policía Local desde el mes de junio.

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Según fuentes municipales, la Policía Local ha llevado a cabo durante los últimos días todas las actuaciones y gestiones que estaban a su alcance desde el punto de vista legal para conseguir que los okupas abandonaran voluntariamente la vivienda. Finalmente, tras el trabajo realizado por los agentes y la colaboración de los vecinos, el inmueble ha quedado libre.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha agradecido el trabajo realizado por la Policía Local y la colaboración de los vecinos, destacando que “una vez más, gracias al trabajo de nuestra Policía Local y a la colaboración vecinal, hemos conseguido que una vivienda vuelva a estar libre de okupas”.

Hay que recordar que, como publicó Mediterráneo, tras detectarse el enganche ilegal a la Comunidad de Propietarios, los okupas se encontraban sin luz al haberse procedido a la desconexión. Asimismo, el viernes agentes de la Policía Local se desplazaron a la vivienda para mediar con los ocupantes ilegales e intentar que abandonaran voluntariamente las instalaciones, cosa que al final se ha materializado este sábado. Además, los vecinos se habían quejado de gritos y ruidos nocturnos y destrozos en el portal, la puerta y la cerradura del piso.

Los agentes acudieron al lugar a mediar con los okupas el viernes. / KMY ROS

“En este caso hablamos, además, de unos okupas que ya han pasado por tres viviendas distintas. Es una auténtica vergüenza que haya personas que pretendan beneficiarse de unas leyes nefastas impulsadas por el Gobierno de Sánchez, que permiten situaciones que dejan a los propietarios y a los vecinos en una situación de indefensión”.

Castellón, territorio hostil para los okupas

Ortolá ha señalado que desde el Ayuntamiento se quiere trasladar “un mensaje muy claro” a quienes pretenden ocupar ilegalmente viviendas.

“Castellón no es territorio para los okupas. No les vamos a dejar ni un palmo de tranquilidad. Vamos a utilizar todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para actuar ante estas situaciones y defender a nuestros vecinos. La propiedad privada debe respetarse y protegerse”.

El concejal ha recordado además que las situaciones de okupación no afectan únicamente a los propietarios de los inmuebles, sino que también tienen consecuencias directas sobre el entorno.

Inseguridad, preocupación y quejas vecinales

“Allí donde hay okupas se genera inseguridad, preocupación y quejas vecinales. Los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y a sentirse seguros en sus calles y en sus barrios. Por eso, desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para dar respuesta a estas situaciones”.

En este sentido, Ortolá ha lamentado que “las leyes actuales dificultan en muchas ocasiones la actuación contra la okupación”, pero ha asegurado que “mientras estas leyes sigan siendo las que son, vamos a trabajar con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para que nuestros vecinos no se sientan abandonados”.

“Nuestros vecinos ya se sienten abandonados por el Gobierno de Sánchez y no vamos a permitir que se sientan también abandonados por su Gobierno municipal. La Policía Local está trabajando, está haciendo numerosas gestiones y está actuando dentro de la legalidad para defender a los vecinos y la propiedad privada”.

Seis okupaciones evitadas desde junio

Esta actuación se suma a las intervenciones realizadas por la Policía Local durante los últimos meses. Desde el pasado mes de junio ya son seis las okupaciones evitadas en Castellón: dos en la Marjalería, una en la zona de Cuadra Natora, dos en el Grau y la correspondiente a la vivienda de la calle Arquitecto Gaudí.

Desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias se destaca que estos resultados son fruto del trabajo incansable de la Policía Local, que realiza numerosas gestiones ante cada situación detectada para tratar de evitar o resolver los casos de okupación dentro de las posibilidades que establece el marco legal.

Ortolá ha vuelto a agradecer expresamente “el trabajo de los agentes de la Policía Local, que no dejan de actuar y realizar gestiones para defender a los vecinos”, así como “la colaboración de los ciudadanos que alertan de estas situaciones y mantienen una comunicación constante con los agentes”.

“Vamos a seguir en esta línea. Allí donde exista un problema de okupación, nuestros agentes van a estar trabajando para buscar una solución y para que los vecinos sepan que no están solos. La seguridad, la convivencia y la defensa de la propiedad privada son una prioridad para este Gobierno municipal”.