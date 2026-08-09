Castelló acelera el montaje del Escenario Luna para el eclipse

El Ayuntamiento de Castelló ultima los trabajos en el 'Escenario Luna' de cara al eclipse del 12 de agosto. Además este lunes se iniciará el montaje del 'Escenario Sol' en el entorno del Planetario y la playa del Pinar.

Así, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles ha indicado que “desde la organización se están ultimando los trabajos en el 'Escenario Luna' en la playa del Gurugú y desde este lunes se iniciará el montaje del 'Escenario Sol' en el entorno del Planetario y la playa del Pinar. Los dos escenarios se convertirán en los puntos neurálgicos para seguir esta jornada histórica del eclipse, contando con los mejores divulgadores científicos, de prestigio a nivel nacional e internacional”

La concejala ha hecho hincapié en que “estamos ante un acontecimiento único y desde el Ayuntamiento, y de manera coordinada con diferentes concejalías, llevamos trabajando desde hace más de dos años para estar a la altura de esta cita histórica. Por este motivo hemos desplegado una importante infraestructura, como estos escenarios dotados también de elementos como grandes pantallas de video, que son una pieza clave para poder disfrutar al máximo de este eclipse solar total”.

“Además vamos a contar con una completísima programación pensada para todos los públicos: familias, aficionados a la astronomía, expertos y turistas llegados de todo el mundo que se van a dar cita en el marco incomparable de las playas de Castellón”, ha declarado.

La edila ha insistido en que “Castellón va a ser el mejor lugar para disfrutar de este fenómeno astronómico que hace más de un siglo que no ha podido ser presenciado en nuestra ciudad. Y estos escenarios servirán para no perderse ni un minuto de todo lo que acontezca en este 12 de agosto que recordaremos para siempre”.

Los mejores divulgadores cientificos

La responsable del área de Turismo ha querido resaltar el protagonismo de estos escenarios durante toda la jornada “en la que podremos disfrutar de charlas y los comentarios de los mejores divulgadores científicos del momento en español, de gran prestigio nacional e internacional. Así, Miralles ha recordado que “en el Escenario Sol contaremos con la participación de Javier Santaolalla, físico e ingeniero, que está considerado como el mayor divulgador científico en lengua española hoy en día, contando con millones de seguidores en sus diferentes canales en las redes sociales”.

También en el Escenario Sol se contará con la presencia de “otras figuras destacadas de la divulgación científica como Alfredo García, Aythami Soto, José Luis Oltra, Paula García o Katherine Cerón”, ha detallado Miralles.

En lo referente al Escenario Luna, la edila ha comentado que “contará con la coordinación de otro de los grandes referentes de la divulgación científica en España como es el biólogo Josep Calatayud quien emitirá desde este escenario una retransmisión especial de su programa ‘Control de Misión’. En este Escenario Luna estarán acompañando a Calatayud otros expertos y divulgadores como Sergio Hidalgo, la castellonense Rocío Vidal (más conocida en redes como La Gata de Schrödinger”) o Doctor Fisión, que cuentan también con millones de seguidores de sus diferentes canales y publicaciones.