El PSPV denuncia el abandono de la acequia del Camí la Ratlla

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha vuelto a pedir al equipo de gobierno de Begoña Carrasco que intervenga ante el estado en el que se encuentra la acequia del Camí la Ratlla. Los socialistas consideran que la acequia del está "convertida cada día que pasa en un punto insalubre y absolutamente abandonada”.

La concejala del PSPV Mary Carmen Ribera ha insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento se implique en la solución del problema, tal y como ya planteó durante el último pleno municipal. La edil ha reclamado al gobierno local que “deje de escudarse” en que las labores de limpieza y conservación corresponden al Sindicato de Riegos del Coto Arrocero. “Si el ayuntamiento tiene un convenio con esta entidad y le entrega 200.000 euros de dinero público, lo mínimo que puede hacer es exigir que se cumplan las obligaciones que justifican esa aportación”, señala la edil socialista.

Desde el PSPV aseguran que llevan alrededor de diez meses reclamando al equipo de gobierno que preste atención al estado de la acequia del Camí la Ratlla. Los socialistas volvieron a abordar esta cuestión en el pleno celebrado el pasado 30 de julio, después de comprobar que, pese al tiempo transcurrido desde sus primeras reclamaciones, la situación apenas ha experimentado cambios.

Mary Carmen Ribera, concejala del PSPV. / Mediterráneo

“Carrasco nos responde una y otra vez que es competencia del Coto Arrocero. Pero decir que algo es competencia de otro no puede convertirse en la excusa perfecta para no hacer nada”, denuncian desde el PSPV. “El ayuntamiento tiene que velar por que se cumplan los compromisos adquiridos y, especialmente, cuando hablamos de una entidad que recibe 200.000 euros de las arcas municipales”.

Desde el grupo socialista señalan que el Ayuntamiento ya afirmó en su momento haber trasladado al Sindicato de Riegos del Coto Arrocero la necesidad de intervenir en la zona. Sin embargo, Ribera considera que, "la realidad es que la acequia sigue abandonada”. Los vecinos y vecinas hablan de una zona insalubre y de un espacio que se está deteriorando cada día que pasa”, concluye la edil socialista.