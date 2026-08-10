Ayuntamiento
Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
Reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal)
Los miembros del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ha mantenido este lunes por la mañana de forma urgente ante el aviso emitido por AEMET y difundido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que sitúa a la capital de la Plana en alerta Naranja. Un aviso que estará activo lunes desde las 14.00 horas y hasta las 22.00 horas de este lunes y se pueden alcanzar acumulados de hasta 40l/m² en una hora. Además, el Cecopal se mantiene activado desde este lunes y hasta el 12 de agosto, día del eclipse.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Castelló activa el Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (PLATEMCAS) en fase de prevención e informa de las siguientes medidas para hoy:
- Cierre de los paelleros del Pinar por riesgo alto de incendios y se seguirá de cerca la evolución de la situación meteorológica por si fuera necesario cerrar por completo este pulmón verde
- Se paraliza el montaje de los escenarios Sol y Luna con motivo del Eclipse para continuar a partir de mañana, cuando ya no exista alerta Naranja
- Se mantiene la revisión continua de las instalaciones de lluvia para la correcta evacuación
- Se recomienda a la población mantenerse informada en todo momento a través de los canales oficiales
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