Lucha en Castelló contra los jabalíes por el riesgo de expansión de la peste porcina africana: 76 ejemplares atrapados en 11 jaulas

Castelló ha intensificado su lucha contra la presencia de jabalíes ante el riesgo de expansión de la peste porcina africana, junto a la Generalitat Valenciana, y, desde enero, ha capturado un total de 76 ejemplares en las 11 jaulas que han instalado en la capital de la Plana, tal y como han asegurado el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero, y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, en su visita a una de estas cajas trampa instaladas en la Marjaleria, dentro del dispositivo de control de jabalíes desplegado por administración autonómica en el término municipal de Castelló. Un dispositivo que también ha instalado en el resto de la provincia que cuenta actualmente con 31 cajas trampa y que ha permitido registrar 228 capturas desde el inicio de los trabajos en 2026.

Para Gonzalo Romero “la superpoblación de jabalíes es un grave problema tanto por el riesgo que supone para la seguridad vial en muchas de las carreteras y caminos rurales de nuestro término municipal como también por los daños que ocasionan en propiedades agrícolas”.

El edil ha destacado que “con la instalación de esta nuevas jaulas atendemos una de las principales preocupaciones que nos trasladan los vecinosde la Marjalería, sobre todo en esta época estival donde hay más presencia de residentes en la zona".

El concejal Gonzalo Romero y el director general Luis Gomis junto a una jaula para atrapar jabalíes en la Marjaleria de Castelló. / Mediterráneo

Por su lado, el director general Luis Gomis ha señalado que “la Generalitat está intensificando el control de las poblaciones de jabalí allí donde se está produciendo una mayor concentración de ejemplares, especialmente en zonas agrícolas y periurbanas, con el objetivo de reducir su densidad y prevenir los problemas que su presencia puede generar”.

En este sentido, ha destacado que “no se trata únicamente de actuar sobre la población de jabalí, sino de anticiparnos a los riesgos que puede generar su expansión, tanto para los cultivos y la seguridad vial como para la convivencia ciudadana y, especialmente, para la sanidad animal”.

El director general ha subrayado que “la prevención es fundamental y por eso estamos reforzando los medios de control y trabajando de forma coordinada con los ayuntamientos”, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración con las administraciones locales para actuar en aquellos puntos donde se detecta una mayor presencia de ejemplares.

Seguimiento previo mediante fototrampeo

La ubicación de las cajas trampa se ha determinado a partir de un trabajo previo de seguimiento mediante técnicas de fototrampeo, que ha permitido estudiar la abundancia y los movimientos de las poblaciones de jabalí en las distintas áreas de actuación.

Los datos obtenidos han servido para identificar los puntos con mayor presencia de ejemplares y optimizar la eficacia del dispositivo de captura.

En este sentido, Gomis ha explicado que “la ubicación de las cajas trampa no se hace de manera aleatoria, sino que responde a un trabajo previo de seguimiento mediante fototrampeo que nos permite conocer dónde se concentra la población y cuáles son sus movimientos”.

“Esto nos permite dirigir los esfuerzos a los puntos donde las actuaciones pueden ser más eficaces y optimizar los recursos disponibles”, ha añadido.

Otros términos municipales

El dispositivo de control se extiende también a los términos municipales de Burriana, Vila-real, Alquerías del Niño Perdido, Almassora y Benicàssim, así como a parte de los términos de Onda, Cabanes y Borriol, donde igualmente se están desarrollando actuaciones para reducir la densidad poblacional de esta especie.

Las medidas impulsadas por la Generalitat tienen como objetivo reforzar el control de una especie cuya creciente presencia en entornos agrícolas, periurbanos y urbanos genera afecciones a los cultivos, la seguridad vial y la convivencia con la ciudadanía.

Asimismo, estas actuaciones contribuyen a minimizar los riesgos para la sanidad animal derivados de la transmisión y dispersión de enfermedades que pueden afectar a la cabaña ganadera, entre ellas la peste porcina africana.

El dispositivo forma parte de la estrategia de la Generalitat para mantener las poblaciones de jabalí dentro de niveles compatibles con la conservación de los ecosistemas, la actividad agraria, la seguridad ciudadana y la sanidad animal, además de contribuir a prevenir y reducir el riesgo de introducción y propagación de enfermedades que podrían tener importantes consecuencias para el sector ganadero valenciano.