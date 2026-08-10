Rosa María Paricio, familia de acogida: "Eres el puente para que sean felices en su vida"

Rosa María Paricio y su marido, Jesús Navarro, son familia de acogida junto a sus hijos, Jesús, Juan y Lourdes, desde el año 2010.

Por su casa han pasado, durante este tiempo, 42 menores que han recibido el cariño que tanto les faltaba cuando llegaron. Ahora, acogen a dos hermanos, una niña de cuatro meses y un nene de dos años y a otra de dos años que está acompañada por su hermana de 14 años que también convive con este matrimonio un fin de semana al mes y en fechas señaladas como Navidad, Pascua,...

«Al principio teníamos miedo de cómo iba a resultar pero es una oportunidad de hacer algo por los demás, que siempre lo teníamos en mente», destaca Rosa María, quien asegura que «ellos te dan más que lo que tu les das a ellos pese a que vienen de familias desestructuradas». «Cuando llegan es un momento muy bonito pero luego, al marcharse es muy doloroso, incluso se pasa un duelo, pero los niños se van contentos porque tu eres el puente para que sean felices en su vida», afirma la castellonense, quien anima a las familias a que acojan a los menores que lo necesitan. "Que lo prueben porque es una experiencia muy bonita", destaca, treas explicar que la mayoría de niños que han acogido luego han ido con una familia de adopción y que muchos de ellos llegan, incluso, "con el síndrome de abstinencia".

Este matrimonio castellonense y su familia siempre habían adoptado bebés pero últimamente son niños más mayores. "Mi hija Lourdes, que tiene 12 años, dice que cuando sea mayor quiere también acoger a niños", concluye Rosa María Paricio. "Esta experiencia ha hecho que mis hijos también adquieran grandes valores", concluye.