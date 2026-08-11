Borrull activa servicios sociales municipales en septiembre. Estos son a los que podrás acudir en el nuevo edificio de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló activará sus servicios municipales de la zona centro en el edificio Borrull en el mes de septiembre tras la finalización del traslado que el consistorio tiene previsto realizar a finales de este mes. A este departamento se suman el Servicio de Igualdad de Oportunidades (SIO) y de Gente Mayor que ya están ubicados en la planta baja de las instalaciones de la plaza Borrull desde hace una semana y media y los servicios territoriales de Bienestar Social, Justicia, Labora y Vivienda que la Generalitat Valenciana ha ubicado en estas dependencias y que ya prestan servicio, según han confirmado a este diario tanto fuentes municipales como de la Conselleria de Bienestar Social.

Hasta ahora, los servicios sociales del consistorio de la zona centro que se trasladarán a Borrull ocupaban las dependencias de Quatre Cantons y ahora, con el cambio de ubicación, el Ayuntamiento podrá reestructurar en este edificio del casco urbano otros servicios que ya se encuentran en él como, por ejemplo, Urbanismo o Servicios Públicos. Así, los usuarios de ayudas a la dependencia, itinerarios inclusivos, ayudas higiénicas y de alimentación y del programa de salud mental tendrán que acudir a la primera planta del edificio de la plaza Borrull a partir del mes que viene para recibir la atención pertinente.

Más de 2.000 metros cuadrados

Estos espacios destinados a las diferentes áreas municipales (más de 2.000 metros cuadrados), cedidos de manera gratuita por la Generalitat Valenciana, contribuirán a dignificar y unificar la atención a la ciudadanía en unas instalaciones modernas y más funcionales que comparten la administración local y la autonómica tras el acuerdo alcanzado.

Hay que recordar que el nuevo edificio ocupa el terreno donde estaba la Audiencia Provincial que se trasladó de lugar una vez fue inaugurada la Ciudad de la Justicia, en abril de 2006. Las obras, que contaron con un presupuesto de 24,3 millones, se prolongaron durante 48 meses y abrió en diciembre de 2025 pese a que todavía no acoge a todos los servicios previstos en su totalidad.