Castelló instala una gaiata en el aeropuerto para promocionar las fiestas de la Magdalena

El aeropuerto de Castellón cuenta desde este martes con una gaiata con el fin de dar un paso estratégico más en la proyección exterior de las fiestas de la Magdalena, través del Patronato Municipal de Fiestas. Un monumento ubicado en la terminal y que también cuenta con un QR en el que los visitantes podrán consultar un video promocional con información subtitulada en inglés sobre el orígen de la gaiata y su relación con la historia de la ciudad de Castelló, además de la fecha de las próximas celebraciones fundacionales, que se celebrarán entre el 27 de febrero y el 7 de marzo de 2027.

Llegada al aeropuerto de la gaiata, este martes. / Mediterráneo

La gaiata expuesta es desmontable, tiene cuatro metros de altura (aunque las originales miden seis) para facilitar su transporte y ha sido realizada en colaboración con el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV y alumnado del curso de Artista Gaiatero y talleres de las especialidades de electricidad, carpintería y soldadura.

A este respecto, la concejala de Fiestas y presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma, junto a miembros de la Junta de Festes, ha estado presente en el traslado y trabajos de montaje de esta gaiata en el edificio aeroportuario, además de Agustín Mon, impulsor del reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Gaiata, que ha participado tanto en los trabajos de realización como el traslado del monumento y su instalación. Selma ha destacado “la enorme trascendencia cultural y de promoción de la imagen de nuestra ciudad que supone situar el símbolo por excelencia de las fiestas en una infraestructura clave como el recinto aeroportuario castellonense”.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, junto a miembros de la Junta de Festes y Agustín Mon. / Mediterráneo

Para Selma “la gaiata es mucho más que un monumento artístico; es nuestro orgullo, el alma de nuestro pueblo y el símbolo que cuenta y recuerda la historia de nuestros orígenes y nuestros antepasados. Que una gaiata reciba a todos los viajeros nada más aterrizar en Castellón es algo que teníamos en mente desde hace años y hacerlo por fin realidad nos llena de ilusión”. Además, la edila ha subrayado que “esta acción supone una oportunidad magnífica para proyectar al mundo el sentimiento de las fiestas de la Magdalena”.

Finalmente, la representante municipal ha trasladado su agradecimiento a la directora del Aeropuerto de Castellón, Raquel París, y a la Generalitat Valenciana, por su plena predisposición y sensibilidad hacia la promoción de las señas de identidad castellonenses. Una implicación que permite que la alta afluencia de pasajeros que transitan por la terminal conecte de inmediato con nuestras raíces y con el esplendor de nuestro monumento, posicionando a Castellón y a nuestras fiestas de la Magdalena en el mapa internacional”.