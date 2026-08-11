Castelló habilita una zona de foodtrucks en el Grau por el eclipse solar

Castelló contará este miércoles 12 de agosto con un espacio gastronómico al aire libre con motivo del eclipse total de Sol. La iniciativa se incorpora a la programación especial preparada por el Ayuntamiento para acompañar este acontecimiento astronómico y atraer visitantes hasta la ciudad.

La zona de foodtrucks estará situada en la calle Mascarat y permanecerá abierta desde las 16:00 horas hasta las 2:00 de la madrugada. El espacio estará acondicionado con mesas, sillas y zonas de sombra para facilitar que los asistentes puedan permanecer en el entorno durante las horas previas y posteriores al eclipse.

Los visitantes podrán encontrar diferentes opciones para comer, entre ellas hamburguesas, pizzas y gofres, además de un punto de venta de refrescos. Esta propuesta se complementará con la actividad de los chiringuitos de las playas, que mantendrán sus servicios durante toda la jornada, y con los establecimientos de restauración habituales de la zona marítima. De este modo, quienes se desplacen hasta el Grau de Castelló podrán disfrutar de diferentes alternativas para comer, cenar, tomar algo y prolongar la experiencia antes y después del eclipse.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “ya no queda nada para vivir uno de los acontecimientos más especiales que ha acogido Castellón y queremos que quienes nos visiten puedan disfrutar de una experiencia completa durante toda la jornada. Hemos preparado una programación de primer nivel, pero también hemos pensado en todos los detalles para que vecinos y visitantes puedan quedarse, disfrutar, comer, tomar algo y vivir el ambiente que se generará en nuestro distrito marítimo”.

“Los foodtrucks serán una opción más para que las miles de personas que esperamos puedan disfrutar cómodamente de este día histórico, junto a los chiringuitos y a toda la oferta hostelera y gastronómica del Grau. Queremos que quienes vengan a Castelló para vivir el eclipse descubran también nuestra ciudad, nuestro litoral y todo lo que podemos ofrecer”, ha añadido Miralles.

Castellón ultima los preparativos para una jornada histórica

A menos de 24 horas del eclipse, Castelló ya tiene preparados los principales espacios que acogerán mañana miércoles la programación especial con motivo del eclipse total de Sol. A lo largo de este martes se han completado los trabajos de montaje de las dos grandes instalaciones previstas, que concentrarán buena parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento.

El denominado Escenario Sol estará instalado en las inmediaciones del Planetario y la playa del Pinar, mientras que el Escenario Luna se ubicará en la playa del Gurugú. Ambos espacios comenzarán a funcionar mañana y se convertirán en los principales puntos de encuentro para seguir el fenómeno astronómico.

La jornada combinará propuestas científicas, divulgativas y de ocio, con la participación de alrededor de una decena de reconocidos divulgadores científicos, entre ellos se encuentran Javier Santaolalla y Josep Calatayud.

Además de las conferencias y actividades de divulgación, los dos escenarios dispondrán de grandes pantallas para que el público pueda seguir el desarrollo del fenómeno astronómico.

El Planetario también tendrá un papel destacado con proyecciones especiales en su cúpula. A ello se sumarán actividades dirigidas al público infantil, talleres y propuestas de animación que incluirán música, danza y teatro, así como talleres y otras actividades vinculadas a la astronomía.

La programación se prolongará hasta la noche con una observación de las Perseidas, conocidas popularmente como las ‘Lágrimas de San Lorenzo’. De esta forma, Castelló cerrará una jornada marcada por la combinación de ciencia, astronomía, entretenimiento, gastronomía y turismo en su distrito marítimo.