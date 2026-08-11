Compromís reprocha a Carrasco que su gestión acumule irregularidades, descontrol económico y polémicas en recursos humanos en Castelló

El grupo municipal de Compromís ha hecho balance de la gestión del gobierno de Begoña Carrasco y ha advertido de la acumulación durante los últimos años de informes desfavorables, advertencias de los órganos de control, problemas en la gestión económica y polémicas relacionadas con la contratación y los recursos humanos. Para la coalición valencianista, los diferentes episodios "no son casos aislados", sino que evidencian una forma de gobernar marcada por "la falta de control, la falta de transparencia y el uso partidista de la administración".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que "un incremento exagerado de la deuda, informes de Intervención que alertan sobre posibles fraccionamientos de contratos, impagos de ayudas a las familias que más lo necesitan o la pérdida de subvenciones para el transporte público son solo algunos ejemplos de la mala gestión del gobierno de Carrasco".

En el ámbito económico, Compromís ha recordado las advertencias sobre el cumplimiento de la regla de gasto, así como el incremento de la deuda municipal y de los reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas fuera del procedimiento ordinario. Garcia ha puesto especialmente el acento en las consecuencias que esta gestión tiene sobre las personas más vulnerables. "Mientras el gobierno presume de gestión, hay familias que necesitan ayudas para pagar el alquiler, la alimentación o productos de higiene y que tienen que esperar meses para cobrarlas. No puede ser que ayudas que corresponden a noviembre acaben pagándose en abril", ha denunciado.

Advertencias

Compromís también ha señalado las advertencias formuladas en materia de contratación, especialmente en el área de Turismo, donde informes municipales han alertado sobre posibles fraccionamientos en la contratación menor. "Cuando los propios mecanismos de control del Ayuntamiento encienden las alarmas, el gobierno debería reaccionar con transparencia y rigor, no actuar como si no pasara nada", ha afirmado Garcia.

A esta situación, la coalición suma la pérdida de subvenciones vinculadas al transporte público y el incumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Normativo municipal. Para Garcia, "el Plan Normativo también evidencia la falta de ambición del gobierno para transformar Castelló: no solo incumplen aquello que ellos mismos planifican, sino que tampoco plantean las grandes reformas que necesita la ciudad durante esta legislatura".

El portavoz también ha hecho referencia a la gestión de los cobros municipales y a la polémica por las multas que dejaron de tramitarse. "Hemos visto incrementarse los recibos municipales impagados y, ante el caso de las multas, en lugar de afrontar el problema y aclarar qué había pasado, ha tenido que ser la justicia la que obligara a investigar. Esa no es la transparencia que merece la ciudadanía", ha señalado.

Compromís considera que los problemas de gestión se extienden también al ámbito de los recursos humanos. Garcia ha recordado las polémicas de los procesos de la Banda Municipal, que obligaron a repetir procedimientos selectivos; el caso del concejal responsable de Informática que obtuvo una plaza municipal vinculada a este ámbito; o el proceso para la gerencia del Patronato de Turismo, tras la modificación de las exigencias lingüísticas de las bases.

"Cuando pones encima de la mesa todos los casos, ya no estamos hablando de un error puntual. Estamos hablando de una forma de gestionar el Ayuntamiento", ha asegurado Garcia, quien considera especialmente preocupante que estos episodios coincidan con "un retroceso en transparencia y en los mecanismos de control sobre la acción del gobierno".

"Todo esto demuestra hasta qué punto Begoña Carrasco y el Partido Popular son malos gestores y vuelven a entender las administraciones públicas como si fueran su propio cortijo", ha afirmado Garcia. "El Ayuntamiento no es del PP, es de todos los castellonenses y castellonenses, y gobernar significa cumplir las normas, respetar los procedimientos, escuchar a los órganos de control y gestionar el dinero público con rigor y transparencia", ha concluido.