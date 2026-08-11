Miles de kilómetros por un eclipse: extranjeros de todo el mundo llegan a Castelló

Durante toda la jornada previa al eclipse, se ha podido ver en las inmediaciones del Planetario, movimiento constante de visitantes, familias y aficionados a la astronomía. Estos, se acercaban a las instalaciones para informarse, consultar dónde y cómo observar el fenómeno, estudiar las distintas opciones para situarse y recorrer la exposición situada en las instalaciones con el motivo del eclipse. Además, el personal de recepción recibió también durante todo el día llamadas de personas que estaban interesadas en el fenómeno.

Desde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Rumanía o diferentes puntos de España, cientos de personas han hecho las maletas para vivir desde Castelló un fenómeno que llevaban meses -y en algunos casos años- esperando. Para algunos es el motivo principal del viaje; para otros, una oportunidad para combinar astronomía y turismo. Y para los castellonenses, una ocasión única de vivir en casa un acontecimiento que ha puesto a la ciudad en el mapa de los aficionados al cielo.

Entre los visitantes internacionales hay historias muy diferentes, pero una misma razón para cruzar fronteras: estar en la franja de totalidad.

Rabbin y Clifford han viajado desde Maryland, en Estados Unidos. Eligieron Castelló no solo por las condiciones para observar el eclipse, sino también por la posibilidad de disfrutar de unos días de playa. Para Rabbin, el interés por los eclipses aumentó después del eclipse parcial que pudo verse en Estados Unidos en 2024. Desde entonces tenía claro que quería experimentar un eclipse total y hoy cumplirá su sueño.

Rabbin y Clifford de Estados Unidos, han elegido Castelló para ver el eclipse por la proximidad de la playa. / Carla Collazos

Desde Inglaterra han llegado Carolyn, Harry y Peaty. Carolyn pudo contemplar en 1999 un eclipse total y lleva desde entonces esperando una nueva oportunidad. Ahora quiere compartir esa experiencia con sus hijos, quienes están entusiasmados por el evento. Además, aseguran estar encantados con la ciudad y sus vecinos.

Carolyn, Harry y Peaty están entusiasmados por ver el fenómeno astronómico. / Carla Collazos

También la astronomía ha unido a un grupo internacional formado por Tobias, de Inglaterra, y amigos procedentes de Alemania, Japón y Rumanía. Tobias, profesor de Física, ha estudiado las zonas de observación y ha optado por combinar costa y montaña: así pues, llevan dos días en una autocaravana al lado del Planetario y han alquilado un Airbnb durante dos días más en Cirat donde tienen previsto contemplar el fenómeno desde las montañas.

Turistas de Japón, Inglaterra, Alemania y Rumanía verán el eclipse en Cirat. / Carla Collazos

El eclipse también ha provocado desplazamientos dentro del país. Desde Sant Feliu de Guíxols, Miquel y Maria Mercè escogieron Castelló atraídos, entre otras cosas, por la combinación entre la franja de totalidad, la costa y la existencia del Planetario. La misma razón por la que Franklin, Joana, Santiago y Fernando han viajado desde Madrid quienes aseguran que la ciudad ya les ha conquistado antes incluso de que llegue el esperado evento.

Franklin, Joana, Santiago y Fernando han venido para ver el eclipse y se han enamorado de la ciudad. / Carla Collazos

Desde Viladecans han llegado Dora, Nuria, Mayte y Amalia. En su caso, el viaje tiene además una cuenta pendiente: una de ellas ya intentó contemplar un eclipse en Francia en 1999, pero una nube ocultó el fenómeno cuando se encontraba al 95%. Ahora espera que el tiempo no juegue en su contra.

Claudia, una argentina que se encuentra actualmente viviendo en Castelló debido al trabajo de su marido, el cual tenía vacaciones pero han decidido aplazarlas para poder contemplar el fenómeno. Además, sus hijas viajarán desde Valencia para compartir la experiencia con la familia.

Claudia, ha aplazado sus vacaciones para observar el fenómeno. / Carla Collazos

Pero no todos han tenido que recorrer kilómetros para algunos castellonenses, la oportunidad está literalmente delante de casa. La familia Azcárate espera vivir el eclipse en compañía de los más pequeños, que ayer se acercaron al Planetario para aprender más sobre el fenómeno. Para ellos, además de la emoción de observar algo que nunca han visto, el acontecimiento representa una oportunidad para la propia ciudad: consideran que puede generar actividad turística y dar visibilidad a espacios únicos como el Planetario.

La familia Azcárate aprendiendo sobre el fenómeno. / Carla Collazos

Una sensación similar comparten Maty, Laura y Michelle, que destacan la suerte de poder disfrutar del fenómeno sin necesidad de desplazarse. Lo vivirán en familia y consideran positivo que un acontecimiento de estas características atraiga visitantes a la ciudad.

Maty, Laura y Michelle se sienten afortunadas de poder vivir el fenómeno en casa. / Carla Collazos

Con visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero, Castelló afronta este miercoles una jornada marcada por el eclipse, que además de movilizar a aficionados y familias ha situado a la ciudad como uno de los principales puntos de observación del fenómeno.