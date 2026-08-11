Simó (PSOE) propone una segunda fase de modernización educativa para Castelló

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, propone abrir una segunda fase de modernización educativa que incluya la construcción de centros nuevos y la adecuación de centros existentes a las necesidades actuales. En este sentido, el dirigente socialista ha destacado que "Castelló todavía tiene demasiados centros pendientes mientras aparecen nuevas necesidades, la ciudad no puede dedicar la próxima legislatura solo a terminar el Pla Edificant que puso en marcha el gobierno progresista en las legislaturas anteriores, sino que se debe plantear una nueva generación de inversiones educativas".

López, Simó y Lorenz en Castelló. / Mediterráneo

Las propuestas del PSPV incluyen la ampliación del IES Miquel Peris i Segarra, la construcción de una nueva escuela infantil en el Grao, la rehabilitación integral de los CEIP Cervantes, Obispo Climent, San Agustín, Antonio Armelles y Carles Salvador, así como de los institutos Juan Bautista Porcar, Crémor, Vicent Castell i Doménech y El Caminàs. Además, urge a la construcción de los conservatorios Profesional y Superior de Música y del Instituto Superior de Danza, un nuevo CIFP en el Grao, y medidas de climatización, instalación de placas fotovoltaicas y accesibilidad universal.

"Hay que recuperar la inversión, pero también actualizar el concepto de centro educativo porque la climatización, la accesibilidad y la eficiencia energética deben ser estándares mínimos”, ha recalcado Simó, quien considera que “proyectos como los nuevos conservatorios o un CIFP en el Grao permiten vincular las infraestructuras educativas con el modelo cultural y económico de ciudad", ha concluido Simó.