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Tascas de Castelló: novedades para que dejen de ser ZAS y se conviertan en espacio gastronómico

Los horarios de cierre de los establecimientos implicados y limpieza de la zona

Imagen de archivo de la zona de las tascas de Castelló.

Imagen de archivo de la zona de las tascas de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Recta final hacia el trámite para que las tascas de Castelló (comprendidas entre las calles Barracas, Isaac Peral y la desembocadura de la plaza Santa Clara) dejen de ser zona acústicamente saturada (ZAS) y se conviertan en un espacio de tradición gastronómica tras 16 años de gestiones por parte del Ayuntamiento de la capital de la Plana.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes el anuncio por el que se expone al público por el plazo de un mes la propuesta de cese de la declaración ZAS, así como el programa de actuación en este lugar en el que se creará un espacio de tradición gastronómica y donde la venta o el consumo de bebidas deberán ser de menos de 20 grados, tal y como recoge el anuncio en el DOGV.

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Además, este consumo de bebidas y comidas en espacios públicos, así como en mesas, sillas, veladores y elementos auxiliares autorizados será hasta las 23.30 horas y a partir de ese horario, los locales ubicados en las tascas funcionarán de puertas hacia dentro. Será también desde las 23.30 horas cuando comiencen los servicios municipales de limpieza en la zona y el DOGV también refleja la realización de campañas de concienciación e instalación de sensores acústicos (ya colocados).

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