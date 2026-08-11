La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles

La conocida panadería de Castelló que elabora la mejor coca de tomate, según los lectores de Mediterráneo que participaron en una encuesta que el diario realizó a través de su web, amplía sus instalaciones en el mes de septiembre, según han confirmado a este diario fuentes de esta empresa fundada en 1953.

Así, el crecimiento afecta a un total de tres locales. El primero de ellos hace referencia al que Forn García ocupa en la actualidad en la calle Benárabe número 2, que se trasladará, en pocas semanas, a otro local muy cercano, que se encuentra ubicado en la plaza Doctor Marañón esquina con la calle Comanda de Fadrell y que hasta hace unos meses ocupaba otra cafetería. Hoy en día, este local se encuentra en obras para acoger las nuevas instalaciones que abrirá al público el mes que viene.

Local de la plaza Doctor Marañón esquina con la calle Comanda de Fadrell donde abrirá el nuevo local la conocida panadería. / Mediterráneo

La segunda novedad relacionada con este comercio es la apertura de un nuevo establecimiento de Forn García en la avenida Hermanos Bou, número 61 que ofrecerá los servicios que siempre ha dispuesto esta empresa que nació en los años 50.

Imagen de la tradicional coca de tomate que elabora Forn García. / Mediterráneo

Y, por último, las mismas fuentes consultadas por este rotativo han explicado que la fábrica nueva de pastelería y bollería también ha cambiado de ubicación, desde el Centro Empresarial la Plana de Almassora a la avenida Enrique Gimeno, número 102, de Castelló. No obstante, el pan se seguirá fabricando en la sede de toda la vida que la empresa tiene ubicada en calle Arquitecto Ros, número 32, un espacio en el que llevan trabajando cuatro generaciones.

Fotografía de la nueva fábrica. / Mediterráneo

Hay que recordar que otra conocida pastelería, Macián (actualmente en la calle Mayor), también ampliará sus instalaciones en el primer semestre del año que viene, según adelantó Mediterráneo. Se trata de la apertura de una nueva sede de este comercio que elabora las conocidas pelotas de fraile en el local que hace años estaba ocupado por la cafetería Donelio's, en la avenida Casalduch esquina con la calle Godofredo Buenosaires.

La apertura y ampliación de estas dos panaderías contrasta con el cierre de comercios en el centro de Castelló que se ha convertido en un goteo en los últimos meses.