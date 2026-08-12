Autobuses y TRAM abarrotados de gente desde Castelló a la zona de la playa para ver el eclipse

Los castellonenses que quieren presenciar el eclipse desde las playas del Pinar, Gurugú o Serradal abarrotan ya autobuses y servicio de TRAM que realizan el servicio entre Castelló y la costa.

El Ayuntamiento de Castelló ha recomendado utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado para evitar colapso de tráfico y ha dispuesto un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso a las zonas de observación.

Autobús en la plaza Borrull, este miércoles por la tarde. / Toni Losas

Hay autobuses lanzadera con una frecuencia de paso de 15 a 20 minutos, en horario hasta las 2.30 horas y realiza el recorrido desde la plaza Borrull hasta la playa del Gurugú y el TRAM se ha reforzado.

Usuarios esperando el TRAM en la plaza Cardona Vives. / Toni Losas

Además, están habilitados los aparcamientos disuasorios en los siguientes puntos:

-Universitat Jaume I (UJI)

-Recinto de Ferias y Mercados

-Carrefour de la avenida del Mar

-Párking junto al colegio San Cristóbal (antiguo recinto del mercado del lunes)

Parada del TRAM en la avenida del Mar. / Toni Losas

Se recomienda utilizar el transporte público o los aparcamientos disuasorios para disfrutar del evento de forma cómoda durante esta jornada excepcional.