Largas colas
Autobuses y TRAM abarrotados de gente desde Castelló a la zona de la playa para ver el eclipse
El Ayuntamiento recomienda trasladarse en transporte público durante esta tarde para presenciar el fenómeno astronómico
Los castellonenses que quieren presenciar el eclipse desde las playas del Pinar, Gurugú o Serradal abarrotan ya autobuses y servicio de TRAM que realizan el servicio entre Castelló y la costa.
El Ayuntamiento de Castelló ha recomendado utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado para evitar colapso de tráfico y ha dispuesto un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso a las zonas de observación.
Hay autobuses lanzadera con una frecuencia de paso de 15 a 20 minutos, en horario hasta las 2.30 horas y realiza el recorrido desde la plaza Borrull hasta la playa del Gurugú y el TRAM se ha reforzado.
Además, están habilitados los aparcamientos disuasorios en los siguientes puntos:
-Universitat Jaume I (UJI)
-Recinto de Ferias y Mercados
-Carrefour de la avenida del Mar
-Párking junto al colegio San Cristóbal (antiguo recinto del mercado del lunes)
Se recomienda utilizar el transporte público o los aparcamientos disuasorios para disfrutar del evento de forma cómoda durante esta jornada excepcional.
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