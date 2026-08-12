Fenómeno histórico
Castelló espera con expectación el eclipse total: "Es un fenómeno natural bonito"
Cientos de castellonenses y visitantes confían en disfrutar de este acontecimiento histórico en unos minutos
Marta Solsona / Paloma Aguilar
Cientos de castellonenses y visitantes confían en disfrutar del eclipse total que en unos minutos se materializará en la ciudad de Castelló y ya se preparan en diversos lugares del término municipal, principalmente en las playas.
Así lo explica Tina, que ha venido de California a vivir a Castelló en el mes de junio para poder disfrutar de este evento, a la que se suma Ignacio, de Burgos, quien asegura que la gente de Castelló "es más amable y elegantemente discreta de la que puede haber en el norte". Ana tambié n ha llegado a la ciudad porque le han asegurado que es dónde mejor se verá este eclipse que esperan con ilusión y expectación. Peter ha llegado del Reino Unido y, junto a su familia, eligió España para disfrutar de las vacaciones para poder ver el evento astronómico y Rubén, de Madrid, destaca que está "emocionado" y que ha venido con el telescopio con toda la seguridad para poder verlo de cerca y fotografiarlo. Un grupo de amigos llegado de Alicante afirma que han venido a Castelló "porque sabíamos que se vería bien y por la buena organización de las actividades". Finalmente, Patricio, afincado en Castelló pero de Chile, ha dicho que ha tenido invitados por el eclipse porque "estos fenómenos naturales son emocionantes y bonitos".
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