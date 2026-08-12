Castelló inicia de nuevo el cobro de impuestos en menos de un mes. Atención porque la tasa de la basura ya tiene que aplicar descuentos

El Ayuntamiento de Castelló iniciará de nuevo, en menos de un mes, el cobro de impuestos. Dentro de este segundo periodo de tiempo comprendido entre el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, los castellonenses deberán pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica (más conocido como impuesto de circulación); el IAE y el cánon concesional por aparcamientos subterráneos de residentes y las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por ocupaciones de subsuelo, suelo de la vía pública, terrenos de uso público y vuelo de la vía pública con determinados aprovechamientos y la tasa de la basura.

Calendario fiscal 2026. / Mediterráneo

Si bien los cuatro primeros tributos se enmarcan dentro del plazo de mediados de septiembre a finales de noviembre, la tasa de residuos tiene un periodo específico. Los castellonenses deberán abonar este impuesto en dos plazos, al igual que ya sucedió en 2025. El primero de ellos será del 1 de septiembre al 30 de octubre y, el segundo, del 1 de noviembre al 31 de diciembre y si alguno de estos coincide con un sábado o día inhábil quedará trasladado al primer día hábil siguiente, según refleja la página web municipal.

Hay que recordar que en 2026, este recibo ya tiene que llegar con los descuentos pertinentes por haber reciclado en el ecoparque fijo o los móviles durante todo el 2025. La rebaja que se reflejará será del 30% por acudir de una a seis veces a estos recintos o del 50% por acudir en siete o más ocasiones. Así, las visitas de este 2026 se aplicarán, con descuentos, en la tasa de la basura de 2027.

Domiciliaciones

En el caso de que los recibos estén domiciliados en las distintas entidades bancarias, se pasarán al cobro el 2 de octubre sin perjuicio de los plazos establecidos para el sistema de pago fraccionado con vencimiento especial.

Domiciliaciones periódicas. / Mediterráneo

Y, sobre la tasa de la basura, el primero se pasará el 15 de septiembre y, el segundo, el 25 de noviembre.

Mercados

Finalmente, la tasa por prestación de servicios en los mercados municipales ordinarios, se cobrarán mensualmente y, los mercados extraordinarios, trimestralmente.