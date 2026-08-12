Castelló vive con expectación y emoción un ‘día inigualable con dos noches’

A las 20.31 horas de este miércoles, Castelló ha vivido un momento único e irrepetible, al menos en los próximos cien años, un día con dos noches. El cielo se ha oscurecido, el silencio de la naturaleza ha impregnado el ambiente y la imagen excepcional del eclipse total, la luna sobre el sol, ha quedado grabada en la retina de miles de castellonenses y visitantes para siempre. Hacía más de 120 años que la ciudadanía no había podido presenciar un fenómeno de estas características que ha dejado boquiabiertos a los asistentes en el momento culmen.

Castellonenses y visitantes no se han querido perder el fenómeno astronómico. / Toni Losas

Una sensación excepcional que los vecinos de la capital de la Plana han vivido junto a familiares y vecinos en todo el término municipal (costa, Marjaleria o la periferia de la capital de la Plana), si bien el mayor número de personas se ha reunido en las playas del Pinar y Gurugú desde primera hora de la tarde. La costa ha ido ocupándose poco a poco aunque a partir de las 18.30 horas ha sido cuando se ha producido la llegada de un mayor número de personas, principalmente en transporte público (autobús y TRAM) que se abarrotó durante toda la tarde.

Otro momento previo al eclipse total. / Mediterráneo

Además, y con el fin de hacer más amena la espera, el Ayuntamiento de Castelló ha preparado unas figuras con motivos que hacían referencia al espacio (la tierra, el sol, la luna, un astronauta o una nave espacial) en la playa del Gurugú, además de las conferencias en el Escenario Sol y el Escenario Luna y un desfile de animación de la compañía Te Falta Calle y La Fam previo al eclipse y que ha partido desde el Planetario hasta el Gurugú.

El TRAM repleto de gente en la parada de la avenida del Mar. / Toni Losas

Un momento del desfile previo al eclipse, este miércoles. / KMY ROS

Valoración de la alcaldesa

Más allá del colapso en el tráfico una vez ha concluido el eclipse, la jornada, que ha terminado con una lluvia de estrellas, se ha caracterizado por la ausencia de incidentes graves pese a la gran cantidad de gente que ha abarrotado las playas de Castelló. Tan solo ha habido algunas actuaciones sanitarias leves que han tenido que atender los servicios municipales habilitados en la zona, como cortes y una lipotimia, sin ningún traslado al hospital.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a otras autoridades y las reinas de las fiestas 2026. / KMY ROS

El aeroclub ha sido el lugar elegido por las autoridades para disfrutar de este fenómeno astronómico. Hasta allí se ha desplazado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a otras autoridades locales y autonómicas y las reinas de las fiestas 2026.

Una familia disfruta del evento astronómico, este miércoles. / Mediterráneo

Agradecimiento

«Castellón ha demostrado por qué era considerado como el mejor lugar para contemplar este fenómeno astronómico. Por su ubicación geográfica, por el entorno único de nuestras playas, pero también por contar con la mejor oferta cultural y lúdica para todos los públicos para disfrutar del eclipse en todos los sentidos que ha colocado a la ciudad en el mapa para atraer a más visitantes de un turismo de calidad y diversificado», ha destacado la primera edila.

La alcaldesa en el momento del eclipse con la gafas puestas. / Mediterráneo

Carrasco ha agradecido, asimismo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los responsables del Planetario, así como al centenar de voluntarios la labor desempeñada durante el eclipse que también ha contribuido a «una divulgación científica y de calidad desde la capital de la Plana».

Espectáculo

Una vez finalizado el eclipse total de sol ha dado comienzo la obra de teatro Helios y Selene, una representación que fue creada expresamente para acompañar el eclipse de sol.

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Tras esta jornada con dos noches, la ciudad ha vuelto a su rutina habitual una vez ha sido testigo de un fenómeno histórico que los castellonenses ha tenido la suerte de presenciar con total nitidez y disfrutar de un momento único que recordarán para siempre en su mente.