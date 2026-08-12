Los consejos de Javier Santaolalla para el eclipse: "Dejen los móviles, levanten la cabeza y sientan la emoción"

Castellón se prepara para vivir este miércoles uno de esos acontecimientos que no se repiten con facilidad. Un eclipse total de Sol no solo convierte durante unos minutos el día en noche, sino que ofrece una oportunidad excepcional para acercar la ciencia a miles de personas. Para Javier Santaolalla, doctor en física y uno de los divulgadores científicos más conocidos de España, el fenómeno va mucho más allá de mirar al cielo: es una ocasión muy especial para despertar curiosidad y disfrutar de la ciencia en comunidad.

"Estoy súper feliz de que se dé esta jornada histórica en España" asegura Santaolalla, que considera que el eclipse supone una oportunidad única para "comunicar, enseñar y transmitir la pasión por la ciencia", especialmente entre los más jóvenes.

Un privilegio que Castelló no tendrá muchas veces

Para Santaolalla, la elección de Castelló como escenario para disfrutarlo, convierte el acontecimiento en algo todavía más especial. Los eclipses totales son poco frecuentes y las franjas desde las que pueden observarse son muy reducidas. Según explica el divulgador, en determinadas zonas de España pueden pasar décadas o incluso un siglo hasta que vuelva a producirse un fenómeno semejante.

"Los eclipses ocurren con frecuencia muy limitada y las zonas que pueden disfrutarlo son pocas dentro de la superficie de la Tierra", señala. A eso se suma, en su opinión, todo lo que rodea al eclipse en Castelló: "si además lo puedes disfrutar en una zona soleada, con unas vistas preciosas, en época de playa que atrae mucha gente y si encima el Ayuntamiento ha estado dos años trabajando para hacer este evento algo singular, lo hace más especial si cabe" destaca.

Pero hay algo que considera todavía más importante: vivirlo acompañado. "Si están rodeados de gente es muy bonito, se genera una sensación de comunidad muy bonita", afirma. Para Santaolalla, compartir el momento con otras personas añade una dimensión especial a un fenómeno que, por naturaleza, ya resulta extraordinario.

Santaolalla junto a Begoña Carrasco y Josep Calatayud en el acto inagural de la programación del eclipse en Castelló. / Mediterráneo

El momento en el que hay que olvidarse del móvil

Santaolalla también quiere desmontar algunos de los mensajes que han circulado por redes sociales y que, a su juicio, han generado miedo innecesario.

Su explicación es sencilla: "el hecho de que haya un eclipse no hace que el Sol sea más potente o emita una radiación nueva, el Sol es igual que cada día", explica. El problema es que el fenómeno puede generar una falsa sensación de seguridad porque la Luna tapa parcialmente el Sol. Por eso insiste en seguir las recomendaciones de los profesionales y utilizar las gafas homologadas durante las fases en las que el Sol permanece parcialmente visible, únicamente se podrán quitar cuando el sol eestétotalmente tapado. "Cuando vean que está totalmente tapado, una cosa negra rodeada de un brillo blanco, esa es la totalidad", describe. Y ese será, para él, el instante que realmente merece la pena vivir.

Su recomendación es clara: guardar el teléfono y mirar al cielo. "En ese momento dejen los móviles. Yo creo que merece la pena soltar el móvil, levantar la cabeza, sentir la emoción del momento", aconseja.

El cielo se oscurecerá y también cambiará la temperatura

Durante la totalidad, se podrán experimentar algunos de los efectos más llamativos del fenómeno. El cielo se oscurecerá, puede llegar a aparecer alguna estrella y se producirá un descenso de la temperatura, aunque en este caso al producirse la totalidad en un horario muy cercano a la noche no habrá un cambio tan brusco, explica el divulgador.

Pero Santaolalla invita a fijarse también en algo que muchas veces pasa desapercibido: los animales , ya queasegura que se comportan de una forma muy peculiar.

Hay personas que recorren todo el planeta para vivir un momento así

"Hay gente que recorre todo el planeta Tierra para vivir un momento así", relata. Algunos terminan convirtiéndose en auténticos “cazadores de eclipses”, viajando de un lugar a otro para acumular experiencias.

Por ello Santaolalla, destaca la suerte que tienen los castellonenses de poder vivir el fenómeno desde casa. "Ustedes lo pueden ver sin necesidad de viajar, sin necesidad de gastar 10.000 euros de vuestros ahorros. Lo pueden vivir en casa, lo tienen al alcance, es seguro, divertido, para toda la familia y eso es una gran suerte".

El físico también se muestra especialmente crítico con la reacción que el eclipse está provocando en parte de las redes sociales. Para él, existen dos extremos igualmente perjudiciales: quienes generan miedo y teorías alrededor del fenómeno y quienes directamente deciden ignorarlo.

"Me parece muy triste y preocupante", reconoce sobre quienes han decidido no participar en el acontecimiento. Santaolalla considera que la situación debería llevar a una reflexión sobre la manera en que se está comunicando la ciencia. "Creo que es absurdo y que requiere una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo mal", afirma.

En su opinión, es llamativo que un fenómeno que podría convertirse en una gran celebración colectiva de la ciencia esté acompañado por tantas voces negativas."En vez de ser un día de celebración, lo que más impera son voces negativas", lamenta, mencionando tanto las teorías conspirativas que circulan por internet como los mensajes que, desde otros ámbitos, pueden terminar asustando innecesariamente a la población.

Su mensaje final es precisamente el equilibrio: ni miedo ni imprudencia. "Creo que merece la pena vivirlo de forma natural, con cuidado y protección, pero con cabeza también".