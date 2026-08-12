Un día histórico para Castelló: una multitud llena desde primera hora el Planetario y sus actividades

Castelló ha comenzado a vivir desde primera hora de este miércoles una jornada que aspira a quedar para siempre en la memoria de la ciudad. Cientos de personas se han acercado para disfrutar de las actividades, conocer más sobre astronomía y prepararse para uno de los acontecimientos más esperados.

La afluencia de gente ha sido constante y la expectación se ha hecho evidente desde primera hora. La zona del Planetario se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro, con una gran cantidad de personas participando en las actividades y esperando para disfrutar de las diferentes propuestas programadas durante la jornada.

La charla inagural de la jornada que ha contado con la presencia de los divulgadores científicos Javier Santaolalla y Josep Calatayud y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha congregado a una multitud, con el espacio completamente lleno pese a las altas temperaturas. Durante la charla, Santaolalla ha destacado que hay un "top 3" de experiencias que todo el mundo debería vivir al menos una vez en la vida y que el eclipse es una de ellas. En este sentido, aseguró que a Castelló "le ha tocado la lotería" al encontrarse en una zona privilegiada para disfrutar del fenómeno. Por su parte, Calatayud, ha destacado que ese minuto y medio de totalidad "se nos va a quedar en la memoria para siempre", aunque ha insistido en que el objetivo no es que la ciudadanía recuerde únicamente ese momento. Por ello, se ha preparado una amplia programación de actividades para divulgar la ciencia y despertar la pasión por ella entre pequeños y mayores.

El ambiente de "lleno total" durante la charla inagural. / Carla Collazos

Por otro lado, Carrasco ha destacado que se trata de "un día histórico para Castellón" y considera que la ciudad ha sabido aprovechar la oportunidad que ofrece el eclipse, utilizándolo como un revulsivo turístico y económico. Una muestra de ello es la gran afluencia de visitantes registrada desde primera hora, con Castelló completamente abarrotado.

El Planetario abarrotado

El Planetario, por su parte, se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro durante las horas previas al eclipse, con una afluencia constante de visitantes durante toda la mañana. El movimiento ha sido continuo en sus instalaciones, donde se han concentrado numerosos asistentes interesados en conocer más detalles sobre el fenómeno.

La recepción ha permanecido especialmente concurrida, con gente haciendo cola y esperando su turno para resolver dudas, pedir información y conocer las actividades programadas. El ir y venir de visitantes ha sido constante, reflejando la gran expectación que ha despertado el eclipse.

Además, numerosas personas han aprovechado la visita para recorrer la exposición especial preparada con motivo del acontecimiento. Por otro lado, también se han formado grandes colas para poder visualizar la proyección de la película "3clipse en el Planetario".

Las largas colas para visualizar la película del eclipse. / Carla Collazos

Talleres infantiles

La programación familiar también ha sido uno de los grandes atractivos de la jornada, con los más pequeños como protagonistas de numerosas actividades. Las actividades infantiles se han inagurado con el taller "Construye el sistema solar en la arena", una propuesta que ha permitido acercar la astronomía a los niños de una forma práctica y divertida.

El taller infantil ha permitido a los más pequeños aprender sobre astronomía. / Carla Collazos

Los participantes han recibido palas y cubos para construir en la arena los diferentes planetas. Cada grupo tenía asignado un planeta y disponía de una cuerda con la medida correspondiente a su circunferencia, que utilizaban para marcar sobre la arena el tamaño y la forma del planeta que debían construir.

De esta manera, los niños no solo han jugado con la arena, sino que también han aprendido conceptos relacionados con los planetas y el sistema solar.

Una familia disfrutando del taller infantil. / Carla Collazos

Puntos de información

Además, a lo largo del litoral, se han instalado diferentes puestos de información donde los asistentes han podido conocer todos los detalles del eclipse y recoger gafas homologadas para poder observarlo de forma segura. Además, se ha repartido un "kit del pequeño astrónomo" para que los niños puedan aprender jugando mas datos sobre el eclipse.

El ambiente en Castellón ha sido, por tanto, el de una ciudad completamente volcada con el eclipse. Familias, aficionados a la astronomía, visitantes y curiosos han compartido desde primera hora los distintos espacios habilitados, mientras aumenta la expectación ante el momento más esperado de la jornada. La programación continuará durante todo el día hasta llegar al momento culminante del eclipse.

Con el Planetario abarrotado, las actividades llenas y un flujo constante de personas acercándose a los distintos puntos de información, Castellón afronta así las horas previas al gran momento con una imagen de celebración, curiosidad y entusiasmo colectivo.