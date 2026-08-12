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El eclipse también cumple sueños en Castelló: la historia de Javier Gómez, un niño enfermo y aficionado a la astronomía

El pequeño ha estado presente en la inauguración de las actividades, este miércoles por la mañana

Javier Gómez (izquierda) ha podido conocer a los grandes divulgadores de eclipses en Castelló.

Javier Gómez (izquierda) ha podido conocer a los grandes divulgadores de eclipses en Castelló. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El eclipse total que en la tarde de este miércoles se producirá en Castelló también cumple sueños.

A media mañana han comenzado las actividades dirigidas al público familiar en la zona del Planetario, con talleres destinados a acercar la astronomía y la ciencia a los más pequeños de una manera didáctica y participativa.

Y entre ellos ha destacado la presencia de Javier Gómez, un niño enfermo y aficionado a la astronomía, que ha podido conocer en primera persona a los divulgadores gracias a Fundación Pequeño Deseo y el Ayuntamiento de Castelló. Un momento en el que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en presencia de algunos de estos expertos en eclipses, ha sido la encargada de entregarle una varita que simboliza "que los sueños se pueden hacer realidad". El pequeño ha llegado a Castelló junto a sus padres y es de Almería.

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Durante la jornada, Javier Gómez ha disfrutado de cada uno de los momentos que le han ofrecido estos divulgadores científicos.

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