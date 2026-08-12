La llamativa (y desesperada) petición que vecinos de la ronda Vinatea hacen al Ayuntamiento de Castelló

Desde hace tiempo, vecinos de la ronda Vinatea denuncian problemas de "convivencia ciudadana" y molestias ocasionadas por "peleas y gritos". Además, aseguran que "no hay orden porque el Ayuntamiento de Castellón, pese a que ha venido el concejal de Barrios, Paco Cabañero, a interesarse por el tema, todavía no ha puesto solución" y las molestias se suceden día tras día, según denuncian los castellonenses afectados.

Imagen de la zona de la ronda Vinatea. / KMY ROS

Por este motivo, los vecinos de la zona, además de pedir más vigilancia, reivindican la instalación de dos carteles dónde no molesten pero que se vean. Uno que ponga Prohibido jugar a la pelota y otro con Respeten el descanso de los vecinos. Creen que, con esta petición que aún esperan que sea atendida, se podrían solucionar muchas situaciones que generan conflicto y evitar que "estén pegando balonazos en las paredes de los edificios hasta las 1.30 horas sin que nadie les diga nada o molestando a los vecinos sin que poner remedio". "La administración de mi finca ha remitido un escrito al consistorio y veremos si nos hace caso, ya que ubicar dos carteles creemos que no será tan caro ni tan difícil de colocar", explica una vecina afectada.