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Fenómeno astronómico

Llegan los primeros 'observadores' del eclipse a la playa del Gurugú. Así está la costa castellonense

Todo preparado para el evento del año

Imagen de la playa del Gurugú.

Imagen de la playa del Gurugú. / KMY ROS

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La playa del Gurugú ha comenzado a acoger a los primeros observadores del eclipse total que llegan con atuendo playero para disfrutar de la costa y el mar en las horas previas al fenómeno astronómico del año. Tres enormes bolas en la arena que representan a la tierra, el sol y la luna simulan el eclipse, así como figuras de un astronauta y del espacio y reciben a los castellonenses y visitantes que, por el momento y poco a poco, van haciendo acto de presencia en la costa. Algunos de ellos ya han colocado carpas sobre el paseo y esperan el momento cumbre junto a familiares y amigos además de acercarse hasta los puntos de información.

Carpas en el paseo de la avenida Ferrandis Salvador.

Carpas en el paseo de la avenida Ferrandis Salvador. / KMY ROS

Estado que presenta la playa a primera hora de la tarde.

Estado que presenta la playa a primera hora de la tarde. / KMY ROS

Y mientras esperan el comienzo del eclipse, tanto en el Escenario Sol, ubicado junto al Planetario, como en el Escenario Luna, en la playa del Gurugú, siguen las emisiones en directo por streaming que también puede seguir a través de la página web de Mediterráneo.

Representación de la tierra.

Representación de la tierra. / KMY ROS

En el primero, a las 17.00 horas, Katherine Ceron hablará de la luz como arquitecta de vida y a las 18.00 horas, será el turno de Alfredo García, sobre el legado nuclear de las estrellas. En cuanto al Escenario Luna, se emitirá una entrevista a Enma LaTorre, Lucía Molina y Javier López y a las 18.00 horas, los interesados podrán ver en directo la emisión del programa especial de Control de Misión, de Josep Calatayud, con motivo del eclipse total de sol.

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Platillo volante y astronauta dan la bienvenida al público.

Platillo volante y astronauta dan la bienvenida al público. / KMY ROS

Escenario Luna, con el experto Josep Calatayud.

Escenario Luna, con el experto Josep Calatayud. / Mediterráneo

Hay que recordar que a las 19.30 horas se iniciará el desfile de animación del grupo Te Falta Calle desde el Planetario hasta la playa del Gurugú y a esa misma hora comenzará la emisión parcialidad eclipse por Javier Santaolalla desde los canales municipales. A las 20.30 será la totalidad del eclipse, hasta las 20.35 horas y cinco minutos más tarde comenzará el show especial con motivo de este día y al que seguirá la lluvia de perseidas.

Punto de información en la avenida Ferrandis Salvador, en la tarde de este miércoles.

Punto de información en la avenida Ferrandis Salvador, en la tarde de este miércoles. / KMY ROS

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