El Ayuntamiento de Castelló activará mecanismos para enviar ayuda a los afectados del terremoto de Colombia

El Ayuntamiento de Castelló, a través del concejal de Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo, Vicent Sales, ha participado este en la reunión de urgencia del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE), convocada por la Generalitat Valenciana con el objetivo de coordinar una respuesta rápida y estructurada ante las graves consecuencias ocasionadas por el terremoto registrado el pasado lunes en Colombia. Un encuentro presidido por la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat.

En el marco de la reunión, Sales ha querido trasladar “en nombre de la ciudad de Castellón, un mensaje de profundo dolor, apoyo e incondicional solidaridad hacia todo el pueblo colombiano en este trágico momento”.

Sales ha hecho especial hincapié en la estrecha vinculación de Castellón con la comunidad colombiana, recordando que en el municipio residen actualmente más de 7.000 personas procedentes del país latinoamericano, muchas de ellas procedentes o con lazos familiares en las zonas más afectadas por este terremoto”.

Asimismo, el edil ha valorado positivamente la respuesta inmediata del Comité y ha subrayado la importancia “de sumar fuerzas entre las distintas administraciones y entidades autonómicas y locales. Así, desde el Ayuntamiento de Castellón vamos a activar de manera urgente mecanismos que permitan enviar ayuda a los afectados por este terremoto de la manera más rápida y eficaz”.

Sales ha asegurado que “tal y como ocurrió con el terremoto ocurrido en Venezuela el pasado mes de junio “desde el Ayuntamiento de Castellón queremos trasladar el apoyo de nuestra ciudad con las personas que necesitan de nuestra ayuda en estos momentos, aunque las circunstancias de estas dos catástrofes son diferentes y requieren de acciones también distintas, a través de algunos de los proyectos que se impulsarán desde este CAHE, tutelados por organizaciones y entidades que trabajan sobre el terreno y que conocen de manera perfecta las necesidades de los afectados y cómo proceder”.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha anunciado la asignación de 250.000 euros para ayuda humanitaria urgente destinada a necesidades básicas como alimentación, suministro de agua, material sanitario, atención a la infancia, apoyo psicosocial y recuperación de medios de vida.

Igualmente, se ha informado de que los 18 proyectos valencianos de cooperación al desarrollo activos en Colombia, siete de los cuáles se encuentran dentro de las zonas afectadas, podrán reorientar su actividad para hacer frente a la emergencia actual.

Reunión con las asociaciones y concentración en la plaza Mayor

Vicent Sales ha adelantado que “mañana viernes nos reuniremos con todas las entidades colombianas de Castellón para compartir inquietudes, analizar proyectos de cooperación y acciones solidarias en nuestra ciudad durante este fin de semana”.

Así, Sales ha avanzado finalmente que “se ha organizado una concentración en la Plaza Mayor para este viernes a las 19 h de la tarde y está prevista también una vigilia de oración en la parroquia de la Sagrada Familia para este domingo”.