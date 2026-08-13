Compromís per Castelló reclama a Carrasco que escuche las miles de alegaciones contra la planta de amoniaco del Serrallo

El grupo municipal de Compromís ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que escuche las miles de alegaciones presentadas contra el proyecto de la planta de amoniaco de Armonia Green prevista en el polígono del Serrallo y que sitúe la salud y la seguridad de la población por delante de los intereses económicos vinculados al proyecto.

La plataforma ciudadana contraria a la instalación No a la Planta de Amoniaco registró cerca de 3.000 alegaciones durante el periodo de exposición pública, impulsadas por asociaciones vecinales, colectivos sociales y organizaciones ecologistas del Grau, Castelló y Almassora. Compromís, que forma parte de la plataforma y ha presentado alegaciones tanto desde Castelló como desde Almassora, considera que una movilización de esta magnitud obliga a las administraciones a escuchar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía.

"Las miles de alegaciones presentadas contra la planta de amoniaco por cuestiones de salud pública, seguridad e impacto ambiental deben hacer reaccionar al gobierno del Partido Popular", ha señalado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. "Begoña Carrasco no puede seguir mirando hacia otro lado ni anteponiendo los intereses económicos a los intereses de los vecinos y vecinas de Castelló y, especialmente, del Grau", ha añadido.

Garcia ha incidido en que las reticencias al proyecto van mucho más allá de Compromís o de los colectivos ecologistas. Organizaciones sindicales como CCOO también han reclamado una evaluación rigurosa del impacto ambiental, laboral y territorial de la planta y han advertido de que la transición energética no puede hacerse reduciendo las garantías de seguridad de las personas trabajadoras y de la población.

"Nosotros defendemos la descarbonización y una transición energética real, pero poner la etiqueta de verde a un proyecto no significa que cualquier ubicación, cualquier dimensión o cualquier impacto sea aceptable", ha explicado Garcia. "La pregunta es si tiene sentido concentrar todavía más riesgo industrial en el Serrallo para que Castelló asuma los riesgos, el consumo de recursos y las consecuencias ambientales de una producción que no está pensada principalmente para dar respuesta a las necesidades de nuestra industria".

Compromís ha recordado, además, que ya llevó al Pleno municipal la existencia de un informe desfavorable de la Conselleria de Emergencias sobre la documentación de seguridad presentada por la promotora. El informe advertía de que las medidas previstas no garantizaban suficientemente la protección de la población ante un posible accidente y reclamaba medidas adicionales para reducir los riesgos asociados a posibles fugas de amoniaco. La coalición denunció entonces que el gobierno de Carrasco conocía la existencia de estas advertencias desde hacía más de un año sin haber informado públicamente de ellas.

"Cuando tenemos informes técnicos que plantean dudas sobre la seguridad, miles de ciudadanos que presentan alegaciones y organizaciones sociales, ecologistas y sindicales que reclaman más garantías, lo que no puede hacer una alcaldesa es actuar como defensora de los intereses de la empresa", ha afirmado Garcia. "La responsabilidad de Begoña Carrasco es defender la salud, la seguridad y el bienestar de los castellonenses y castellonensas".

El portavoz valencianista ha recordado que Compromís ha sido la única fuerza política en el Ayuntamiento de Castelló que se ha posicionado junto a la plataforma ciudadana contra el proyecto y ha lamentado que el gobierno municipal haya optado por defender la instalación en lugar de escuchar las preocupaciones expresadas desde el Grau.

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"Castelló no debe renunciar a la industria ni a la transición energética, pero tampoco debe aceptar cualquier proyecto a cualquier precio. La transición ecológica debe servir para mejorar la vida de las personas y transformar nuestra industria, no para que nuestro territorio asuma los riesgos mientras los beneficios se van fuera", ha concluido Garcia.