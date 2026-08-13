Una conocida franquicia de gimnasios abre en Castelló

Una de las cadenas y franquicias de gimnasios con mayor crecimiento en todo el mundo y mayor número de socios que cualquier otra marca fitness, continúa con su expansión en España con el anuncio de tres nuevos clubes: en Castelló, Elche y Sevilla. Estas nuevas aperturas permiten a la compañía sumar un total de 23 ubicaciones en nuestro país, mientras siguen reforzando su presencia en mercados estratégicos, como la Comunidad Valenciana y Andalucía.

El nuevo gimnasio de Castelló, estará situado en la Av. de Vila-real 2 y junto al de Elche, supondrá la llegada de la franquicia a la totalidad de la Comunidad Valenciana. El nuevo club de Castelló contará con 1.850 m2 de superficie y tendrá una localización estratégica, frente a El Corte Inglés. La cadena suma así ya un total de cinco clubes en la Comunidad Valenciana, junto a los ya operativos PF Alfafar, PF Bonaire y PF Tres Cruces, los tres en la provincia de Valencia.

Las tres nuevas aperturas se enmarcan en la estrategia de crecimiento de Planet Fitness (el nuevo gimnasio de Castelló) en España, que combina la consolidación de mercados en los que la compañía ya está presente con la entrada en nuevos territorios. Tras este anuncio, Planet Fitness da por superado su objetivo de contar con más de 20 clubes operativos en 2026 y consolida su ritmo de crecimiento en el mercado español.

Imagen de la fachada de Planet fitness. / Mediterráneo

“Estamos muy ilusionados con seguir creciendo en España y, sobre todo, con poder llevar Planet Fitness a cada vez más personas. Estas nuevas aperturas nos permiten ampliar nuestra red en mercados donde ya estamos presentes y, al mismo tiempo, llegar a nuevos públicos. Superar los 20 clubes es un paso muy importante para nosotros y nos anima a seguir avanzando”, señala Vicente Bañobre, General Manager de Planet Fitness en España.

Un modelo de fitness accesible e inclusivo

Fiel a su filosofía “No Juzgamos”, la compañía busca combatir el fenómeno conocido como gymtimidation, la intimidación o presión que algunas personas pueden sentir al acudir a un gimnasio. A través de espacios amplios y un ambiente acogedor, Planet Fitness trabaja para eliminar las barreras que tradicionalmente han alejado a algunas personas del ejercicio y fomentar una experiencia de entrenamiento más cómoda y positiva.

Con el objetivo de derribar esas barreras y hacer del fitness una actividad cada vez más accesible, Planet Fitness ofrece un Plan Clásico que permite entrenar de forma ilimitada por solo 18 euros al mes, una de las cuotas más competitivas del mercado. Además, para quienes buscan una experiencia más completa, la cadena cuenta con el Plan PF Premium, disponible por 27,99 euros al mes, que permite entrenar en otros clubes Planet Fitness de España y del resto del mundo, acudir acompañado a cada entrenamiento y acceder a servicios exclusivos como PF Cuts, el servicio de peluquería y barbería, y la Zona PF Premium Spa, equipada con camas HydroMassage™, sillones de masaje y otros servicios orientados al bienestar y la recuperación tras el entrenamiento.